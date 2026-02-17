Ο Ολυμπιακός μπορεί να προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κοντράρει την Βέρο Μιλάνο και πλέον θα πάει Ιταλία για το θαύμα, καθώς μόνο με νίκη 3-0 ή 3-1 στέλνει την πρόκριση στο χρυσό σετ.

Από την αρχή που έγινε γνωστό πως ο Ολυμπιακός θα έπαιζε απέναντι στο μεγαθήριο Βέρο Μιλάνο, ξέραμε πως το έργο των «ερυθρολεύκων» για πρόκριση στους «8» του Champions League μόνο εύκολο δεν θα ήταν. Αυτό φάνηκε από το πρώτο κιόλας ματς με τις Ιταλίδες να επικρατούν με 3-0 (20-25, 21-25, 17-25) και ουσιαστικά να παίρνουν την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο Μιλάνο για το θαύμα, καθώς θέλει νίκη με 3-0 ή 3-1 για να στείλει το ματς στο χρυσό σετ.

Πάλεψε και με το παραπάνω στο πρώτο ο Ολυμπιακός αλλά η Μιλάνο έκανε το 0-1

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο ο Ολυμπιακός που θυμίζουμε πως έπαιξε χωρίς την βασική του πασαδόρο την Ντι Ιούλιο, όχι μόνο πάλεψε, αλλά στο ξεκίνημα κρατούσε ένα προβάδισμα δύο πόντων. Οι δύο ομάδες πήγαν μαζί μέχρι το 18-18 με τα κορίτσια του Κοβάσεβιτς να μην αφήνουν τις Ιταλίδες να ξεφύγουν, αλλά εκεί η Μιλάνο έκανε ένα 5-0 σερί και καθάρισε το σετ το οποίο και πήρε με 20-25.

Η Μιλάνο ξέφυγε από νωρίς και έκανε το 0-2

Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ μουδιασμένα με τις φιλοξενούμενες να παίρνουν από νωρίς μια διαφορά που έφτασε και τους 5 πόντους. Σιγά σιγά οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν την απόδοσή τους, αλλά όταν έφταναν κοντά, οι Ιταλίδες είχαν την απάντηση κάνοντας σχετικά άνετα το 0-2 επικρατώντας με 21-25 και στο δεύτερο σετ.

Άνετο 3-0 οι Ιταλίδες

Στο τρίτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, η Βέρο Μιλάνο πήρε από νωρίς ένα προβάδισμα αλλά αυτή την φορά κατάφερε να το κρατήσει ως το τέλος. Ο Ολυμπιακός το μόνο που μπόρεσε ήταν να μειώσει στους 3, αλλά με την Εγκόνου να είναι ασταμάτητη οι Ιταλίδες έκαναν το 17-25 παίρνοντας τη νίκη με 3-0.

ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (20-25, 21-25, 17-25)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων ενώ της Μιλάνο από 5 άσους, 37 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Εμμανουηλίδου 3 (2/3 επ., 1 άσος), Κούμπουρα 16 (14/34 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 10 (6/11 επ., 4 μπλοκ), Καρκάσες 1 (1/11 επ., 60% υπ. – 33% άριστες), Αμπντεραχίμ 11 (11/32 επ., 65% υπ. – 45% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 40% υπ. – 30% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Φακοπουλίδου (50% υπ. – 50% άριστες), Οικονομίδου, Δημητρίου, Κόνεο 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ. – 22% άριστες)

ΜΙΛΑΝΟ (Στέφανο Λαβαρίνι): Μπόσιο 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Πιετρίνι 7 (6/15 επ., 32% υπ. – 11% άριστες), Ντανέζι 10 (4/6 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ), Κούρταγκιτς 10 (4/9 επ., 6 μπλοκ), Εγκόνου 17 (17/31 επ.), Πίβα 6 (4/14 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 56% υπ. – 56% άριστες) / Φερσίνο (λ., 64% υπ. – 36% άριστες), Μινέρ, Σαρτόρι, Κανίν 2 (1/6 επ., 1 άσος, 22% υπ. – 11% άριστες), Ακίμοβα 1 (1/2 επ.).