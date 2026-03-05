Οτσάλ: «Ο κόσμος ήταν απίστευτος, η στήριξή του μας έδωσε μεγάλη ενέργεια»

Ο τεχνικός του Πανιωνίου, Γιουνούς Οτσάλ μετά την μεγάλη πρόκριση στον τελικό στάθηκε στην στήριξη του κόσμου τονίζοντας πως ήταν απίστευτος και έδωσε μεγάλη ενέργεια στην ομάδα του.

Ο Πανιώνιος παρότι έχασε το πρώτο σετ κατάφερε να κάνει την ανατροπή, να επικρατήσει με 3-1 του Ολυμπιακού και να πάρει την πρόκριση για τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Κυπέλλου στην ιστορία του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «κυανέρυθρων», Γιουνούς Οτσάλ μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε: τα εξής «Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο. Ήταν πραγματικά εκπληκτικός, δημιούργησε τρομερή ατμόσφαιρα και μας βοήθησε πάρα πολύ. Η στήριξή του ήταν απίστευτη και μας έδωσε μεγάλη ενέργεια μέσα στο παιχνίδι. Χάσαμε το πρώτο σετ επειδή κάναμε κάποια λάθη, αλλά από το δεύτερο σετ και μετά δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και να περιορίσουμε τα λάθη μας. Το τρίτο σετ ήταν για μένα το πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Από το 19-16 έγινε 19-19 και εκεί κρίθηκαν πολλά. Καταφέραμε επίσης να βγάλουμε μερικές μεγάλες άμυνες και να πάρουμε σημαντικούς πόντους. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη. Ελπίζω να παρουσιαστούμε ακόμα καλύτεροι στο επόμενο παιχνίδι, γιατί δεν έχουμε κατακτήσει τίποτα ακόμα. Απόψε θα χαρούμε τη νίκη, αλλά από αύριο ξεκινάμε δουλειά για τον επόμενο αντίπαλο».

Η πασαδόρος του Πανιωνίου Νίνα Στογίλκοβιτς δήλωσε: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Προετοιμαστήκαμε για επτά ημέρες και νομίζω ότι ακολουθήσαμε το πλάνο του αγώνα. Η στήριξη από τον κόσμο ήταν πολύ σημαντική για εμάς και έκανε τη διαφορά σε κρίσιμα σημεία. Ξέρουμε ότι ο Α.Ο. Θηρας είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μπορεί στα χαρτιά να είμαστε το φαβορί αλλά είναι ένας αγώνας νοκ άουτ και όλα μπορούν να συμβούν. Τώρα έχουμε μία ημέρα για να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για τον τελικό».

Η κεντρική του Πανιωνίου Μαρία Νομικού είπε: «Κάναμε μια μεγάλη ανατροπή και πήραμε μια σημαντική νίκη. Δεχτήκαμε πίεση στο πρώτο σετ, αλλά από εκεί και μετά αρχίσαμε να παίζουμε καλύτερα. Κάναμε θεαματικές φάσεις, βγάλαμε καλές άμυνες και βρήκαμε ρυθμό. Τώρα έχουμε μία μέρα ξεκούραση και για να προετοιμαστούμε για τον τελικό. Ο ΑΟ Θήρας είναι μία σοβαρή ομάδα και θα θέλει προσοχή. Την έχουμε αντιμετωπίσει ήδη τέσσερις φορές φέτος και ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε».