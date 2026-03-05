Ο Πανιώνιος παρότι βρέθηκε πίσω με 1-0, κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 του Ολυμπιακού και να προκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε τελικό Κυπέλλου. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Μετά από ένα μεγάλο παιχνίδι στο οποίο τα τρία από τα τέσσερα σετ ήταν ντέρμπι και με το παραπάνω, ο Πανιώνιος επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου που διεξάγεται στην Χαλκίδα. Εκεί οι «κυανέρυθρες» θα αντιμετωπίσουν τον ΑΟ Θήρας με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο στις 21:00.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές ενός μεγάλου αγώνα, Ακόμα ενός μεγάλου αγώνα για την ακρίβεια, από αυτούς που μας προσφέρουν απλόχερα οι συγκεκριμένες ομάδες.