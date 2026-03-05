Ολυμπιακός – Πανιώνιος 1-3: Τα highlights της τεράστιας πρόκρισης των «κυανέρυθρων» (vid)
Μετά από ένα μεγάλο παιχνίδι στο οποίο τα τρία από τα τέσσερα σετ ήταν ντέρμπι και με το παραπάνω, ο Πανιώνιος επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου που διεξάγεται στην Χαλκίδα. Εκεί οι «κυανέρυθρες» θα αντιμετωπίσουν τον ΑΟ Θήρας με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο στις 21:00.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές ενός μεγάλου αγώνα, Ακόμα ενός μεγάλου αγώνα για την ακρίβεια, από αυτούς που μας προσφέρουν απλόχερα οι συγκεκριμένες ομάδες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.