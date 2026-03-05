Κοβάσεβιτς: «Ο διαιτητής έκανε μεγάλο λάθος στο τρίτο σετ, μου έδειξε κόκκινη παρότι ήμουν πολύ ευγενικός» (vid)

Ο Σέρβος προπονητής των Ερυθρόλευκων στις δηλώσεις του σχολίασε και την διαιτησία του αγώνα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Πανιώνιο στην διοργάνωση του Κυπέλλου.

Ο κόουτς των Πειραιωτών, Μπράνκο Κοβάσεβιτς, είπε από την πλευρά στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ του έπειτα από το 3-1 του Πανιωνίου επί του συλλόγου του : «Πρώτα από όλα, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Νομίζω, ότι απόψε είδαμε πραγματικά πολύ καλό βόλεϊ. Λυπάμαι μόνο, που το αποτέλεσμα δεν κρίθηκε ολοκληρωτικά μέσα στο γήπεδο.

Πραγματικά πιστεύω, ότι ο διαιτητής έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος σε εκείνη τη φάση στο τρίτο σετ, αλλά και σε πολύ σημαντικές στιγμές του ματς. Και επίσης, έγινε ένα διπλό σφάλμα! Εδώ έχεις την ευκαιρία να το ελέγξεις, αφού υπάρχει τηλεόραση (video check), αλλά δεν θέλησε να το ελέγξει.

Επιπλέον, μου έδειξε και κόκκινη κάρτα, παρότι ήμουν πολύ ευγενικός και τους παρακαλούσα να το ελέγξουν από την τηλεόραση, γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο του αγώνα. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος σε αυτό. Δεν μπορείς να τιμωρείς τον παίκτη που προσπαθεί να παίξει μέσα στο γήπεδο. Θα έπρεπε απλώς να το ελέγξουν. Παρόλα αυτά, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες».