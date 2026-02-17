Ολυμπιακός – Μιλάνο: Πρώτη μάχη για τα play-offs του Champions League
Η ομάδα του Πειραιά εξασφάλισε την παρουσία της στα πλέι οφ ως η καλύτερη τρίτη των πέντε ομίλων, ενώ η ιταλική ομάδα, που συμμετείχε στον ίδιο όμιλο με τις «ερυθρόλευκες», έχασε την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα την τελευταία αγωνιστική, μετά την ήττα της από την Εκσατσιμπάσι. Έτσι, προκρίθηκε ως η καλύτερη δεύτερη και κληρώθηκε εκ νέου απέναντι στον Ολυμπιακό.
Στις δύο αναμετρήσεις τους στη φάση των ομίλων, η Μιλάνο είχε το πάνω χέρι, επικρατώντας 3-0 σετ στην Ιταλία και 3-1 στον Πειραιά.
Οι «ερυθρόλευκες» προέρχονται από εκτός έδρας νίκη με 3-1 σετ επί της ΑΕΚ για τη 18η αγωνιστική της Volley League γυναικών, ενώ ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την 19η αγωνιστική.
Από την πλευρά της, η Μιλάνο νίκησε 3-0 εκτός έδρας τη UYBA Volley Busto Arsizio για την 25η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 59 βαθμούς, στο -3 από τη Savino Del Bene Scandicci και στο -10 από την πρωτοπόρο Imoco Volley Conegliano.
Η Κουβανή ακραία του Ολυμπιακού, Κένια Καρκάσες, τόνισε:
«Σίγουρα, πάντα ένα ματς με αντίπαλο τη Μιλάνο είναι συναρπαστικό. Πρέπει να τα δώσουμε όλα και να απολαύσουμε το παιχνίδι. Να είμαστε ενωμένες και να παίξουμε ομαδικά».
Την αναμέτρηση θα διευθύνουν ο Αζέρος Έλνταρ Ζουλφουγκάροφ και η Ουγγαρέζα Άγνες Μπατκάι.
