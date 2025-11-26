Ο Ολυμπιακός το πάλεψε κόντρα στη Βέρο Μιλάνο

O Ολυμπιακός παρά την ήττα από τη Βέρο Μιλάνο με 3-0 σετ, άφησε καλές εντυπώσεις στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

O Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια της Βέρο Μιλάνο και μάλιστα έφτασε πολύ κοντά στο να κατακτήσει το δεύτερο σετ, αλλά τελικά ηττήθηκε με σκορ 3-0 από την ιταλική ομάδα, στην πρεμιέρα του Γ' ομίλου του Champions League.

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς κατά διαστήματα έδειξε μία πολύ καλή εικόνα στο γήπεδο και διεκδίκησε πράγματα απέναντι στην πανίσχυρη Βέρο Μιλάνο, αλλά η πολύ καλή δουλειά των ιταλίδων στα μπλοκ (12-5) και οι λύσεις που πήραν από τις κεντρικές τους (Σαρτόρι και Κούρταγιτς είχαν 12/18 επιθέσεις) έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του Στέφανο Λαβαρίνι.

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο πρώτο σετ, ο οποίος πίεσε από το σερβίς της Εμμανουηλίδου για να προηγηθεί γρήγορα με 1-5 χάρη σε κόντρα-επίθεση της Κούμπουρα, με τη διαγώνια του Ολυμπιακού να διαμορφώνει το 2-7 με τον ίδιο τρόπο. Σε εκείνο το σημείο όμως η Μιλάνο μπόρεσε να σταματήσει την επίθεση του Ολυμπιακού και να αλλάξει τα δεδομένα, φτάνοντας στο υπέρ της 10-9.

Με το μομέντουμ με το μέρος της η ιταλική ομάδα έφτασε στο 13-11 με την Ακίμοβα και το 20-15 μετά από παράβαση φιλέ για την ελληνική ομάδα. Το σετ ολοκληρώθηκε με 25-18 με πόντο της Σαρτόρι.

Η Βέρο Μιλάνο ξεκίνησε καλύτερα στο δεύτερο σετ διατηρώντας ένα ισχνό προβάδισμα στο πρώτο μέρος του και φτάνοντας στο 12-9 με την Ακίμοβα. Ο Ολυμπιακός όμως αντέδρασε, ισοφάρισε σε 14-14 με άσσο της Στεφάνοβιτς και πήρε προβάδισμα (14-15) με μπλοκ της Ντι Ιούλιο. Μάλιστα η ελληνική ομάδα έφτασε έως το 15-18 με άσσο της Ντι Ιούλιο.

Σε εκείνο το σημείο όμως το μπλοκ των Ιταλίδων και η είσοδος της Εγκόνου άλλαξε τα δεδομένα δίνοντας προβάδισμα 20-19 στην Βέρο Μιλάνο. Η ιταλική ομάδα έφτασε στο 23-20, αλλά ο Ολυμπιακός δεν τα παράτησε και ισοφάρισε σε 24-24 με λάθος της Εγκόνου, αλλά ήταν ξανά το μπλοκ των γηπεδούχων που διαμόρφωσε το 27-25 και τους έδωσε το δεύτερο σετ.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδος προσπάθησαν να αντιδράσουν στο τρίτο σετ όπου βρέθηκαν μπροστά έως και το 7-8. Το Μιλάνο όμως γρήγορα προηγήθηκε με 12-9 με λάθος της Κούμπουρα, ενώ λίγο αργότερα έφτασε στο 15-11 με την Κούρταγιτς και το 20-14 με μπλοκ της Ακίμοβα. Το σετ ολοκληρώθηκε με 25-16 μετά από λάθος της Βάνιακ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 16-13, 21-15, 25-18

2o σετ: 8-6, 15-16, 21-20, 27-25

3ο σετ: 7-8, 16-12, 21-14, 25-16)

*Οι πόντοι της Βέρο Μιλάνο προήλθαν από 4 άσσους, 43 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 33 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 27-25, 25-16)

ΒΕΡΟ ΜΙΛΑΝΟ (Στέφανο Λαβαρίνι): Μπόσιο 1 (1 μπλοκ), Πιετρίνι 16 (13/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 41% υπ., 26% άριστες), Σαρτόρι 11 (5/9 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Κούρταγιτς 10 (7/9 επ., 3 μπλοκ), Ακίμοβα 10 (8/27 επ., 2 άσσοι), Πίβα 9 (8/15 επ., 1 μπλοκ, 65% υπ., 47% άριστες) / Τζελίν (λ, 75% υπ., 50% άριστες), Εγκόνου 2 (2/6 επ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Βάνιακ 9 (8/18 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. 21% άριστες), Εμμανουηλίδου 1 (1 άσσος), Κούμπουρα 12 (12/33 επ.), Στεφάνοβιτς 4 (1/7 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 9 (8/23 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ., 11% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 42% υπ., 27% άριστες), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου 1 (1/5 επ.), Τερζόγλου 1 (1/5 επ.), Κόνεο 1 (1/3)

Το πρόγραμμα του Γ' ομίλου - Βαθμολογία

1η αγωνιστική

Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-0 (25-12, 25-16, 25-17)

Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Ολυμπιακός 3-0 (25-18, 27-25, 25-16)

2η αγωνιστική

2/12, 20.00: Ολυμπιακός - Ετσατζίμπασι (Τουρκία)

3/12, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία)

3η αγωνιστική

7/1, 18.30: Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία)

8/1, 19.00: Ολυμπιακός - Λαΐκοβατς (Σερβία)

4η αγωνιστική

14/1, 21.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Λαΐκοβατς (Σερβία)

15/1, 18.00: Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Ολυμπιακός

5η αγωνιστική

27/1, 19.00: Ολυμπιακός - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία)

28/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) - Ετσατζίμπασι (Τουρκία)

6η αγωνιστική

4/2, 20.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Ετσατζίμπασι (Τουρκία)

4/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία