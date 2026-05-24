«Αλεξανδρινό» μίτινγκ: Καλές επιδόσεις οι Ανδρικόπουλος και Αναστασάκης
O καιρός και η βροχή έκαναν τα παιχνίδια τους στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, όμως οι καλές επιδόσεις δεν έλειψαν από το «Αλεξανδρινό» μίτινγκ στίβου. Από ελληνικές πλευράς ξεχώρισαν ιδιαίτερα ο Μιχάλης Αναστασάκης στη σφύρα και ο Νικόλας Ανδρικόπουλος στο τριπλούν, ενώ τη βελτίωσή τους συνέχισαν η Αντριάνα Γκόγκα, η Δκαι η Σοφία Ιωσηφίδου.
Στη σφυροβολία επικράτησε ο Ιωσήφ Κεσίδης με 77.68μ., σημειώνοντας παγκύπριο ρεκόρ. Από ελληνικής πλευράς καλύτερος ήταν ο Μιχάλης Αναστασάκης με 76.10μ., ενώ οι μεταλλιούχοι του περσινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ23, Γιώργος Παπαναστασίου και Γιάννης Κορακίδης έριξαν 74.46 και 74.40 αντίστοιχα.
Στο τριπλούν ο Νικόλας Ανδρικόπουλος με 16.56μ. πήρε τη θέση, ενώ ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης πέρασε για 27η σερί χρονιά τα 16 μέτρα, 16.20μ. Καλύτερος όλων ο Γάλλος, Μελβίν Ραφίν με 17.04μ.
Στη δισκοβολία νίκησε ο Δημήτρης Παυλίδης με 61.07μ., η Σοφία Ιωσηφίδου σημείωσε ρεκόρ περιόδου στα 100μ. εμπ. με 13.35, ενώ η Σοφία Καμπερίδου πέτυχε ατομικό ρεκόρ με 13.42.
Στα 100μ. γυναικών, που έγιναν με ευνοϊκό άνεμο +2.6 μ/δ., η Κύπρια, Ολίβια Φωτοπούλου ήταν η ταχύτερη με 11.36 και τη Δήμητρα Τσουκαλά να ακολουθεί σε 11.43.
Η δίδυμη αδελφή της, Φιλίππα Φωτοπούλου, μετά τα 6.78μ. στο Κifisia Jump 2026, τώρα είχε άλμα στα 6.71μ., με την Ανδριάνα Γκόγκα να είναι η καλύτερη Ελληνίδα με 6.53μ.
Το όριο για το Παγκόσμιο Κ20 έπιασε η 19χρονη Σοφία Τσαρσιταλίδου με άλμα στα 6.25μ, ενώ η 16χρονη Ευαγγελία Παυλακάκη, κόρη του Άγγελου Παυλακάκη, με 6.19μ. βελτίωσε κατά 17 εκατοστά το ρεκόρ της.
