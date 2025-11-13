Ο Ολυμπιακός κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να προκριθεί στους ομίλους του Champions League Γυναικών γνωρίζοντας την πιο γλυκιά ήττα που έχει γνωρίσει. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ιστορικού αυτού αγώνα.

Γνωρίζοντας από την Βάσας στην Ουγγαρία την πιο γλυκιά ήττα στην ιστορία του (3-2) ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League Γυναικών και να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που το κάνει μετά από 25 ολόκληρα χρόνια.

Οι «ερυθρόλευκες» έχοντας κερδίσει με 3-0 στο Ρέντη πήραν τα πρώτα δύο σετ που τους έδωσαν και την μεγάλη πρόκριση με το 3-2 της Βάσας να μην έχει το παραμικρό ενδιαφέρον. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές από την ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού.