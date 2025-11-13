Ολυμπιακός: Τα highlights της ιστορικής πρόκρισης των «ερυθρολεύκων» στους ομίλους του Champions League (vid)
Γνωρίζοντας από την Βάσας στην Ουγγαρία την πιο γλυκιά ήττα στην ιστορία του (3-2) ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League Γυναικών και να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που το κάνει μετά από 25 ολόκληρα χρόνια.
Οι «ερυθρόλευκες» έχοντας κερδίσει με 3-0 στο Ρέντη πήραν τα πρώτα δύο σετ που τους έδωσαν και την μεγάλη πρόκριση με το 3-2 της Βάσας να μην έχει το παραμικρό ενδιαφέρον. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές από την ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού.
