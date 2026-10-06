O Ολυμπιακός με άνεση την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Βαλκανικό Κύπελλο

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 σετ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, για την 1η αγωνιστική του Βαλκανικού Κυπέλλου στη Βόρεια Μακεδονία.

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου στη Βόρεια Μακεδονία και την πρόκριση στη φάση των «64» του CEV Challenge Cup, πραγματοποίησε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκες» , μέσα σε μία ώρα και έξι λεπτά, νίκησαν με 3-0 σετ (25-13, 25-18, 25-6) την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Στρούμιτσα, για την 1η αγωνιστική της διοργάνωσης, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Την Τετάρτη (7/10, 18:00, YouTube: Nakovski Volej), ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ντρίτα από το Κόσοβο στη Στρούμιτσα, για το ματς της 2ης αγωνιστικής του Βαλκανικού Κυπέλλου.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 2-0, με πλασέ της Χατζηευστρατιάδου, όμως στη συνέχεια, βρέθηκε πίσω (6-7).

Μετά ανέβασε στροφές, «έτρεξε» σερί 6-0, παίρνοντας προβάδισμα +5 (12-7), με την Κριβοσίσκα! Οι «ερυθρόλευκες» πάτησαν ακόμη πιο δυνατά το «γκάζι» και ξέφυγαν με +13, με την Χατζηευστρατιάδου να «γράφει» το 24-11. Με επίθεση της Μλεΐνκοβα, ο Ολυμπιακός έφτασε στο 25-13 και στο 1-0 σετ.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 12-8, με επίθεση της Ανδρικοπούλου, με την Χατζηευστρατιάδου να κερδίζει μπλοκ, για το 14-9. Με άσο της Κριβοσίσκα, οι «ερυθρόλευκες» πήραν προβάδισμα +6 (23-17) και με έναν ακόμη πόντο της Μλεΐνκοβα, κατέκτησαν και το δεύτερο σετ (2-0), με 25-18.

Στο τέταρτο σετ, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα, αφού προηγήθηκε με 21-3, με την νεαρή Γάλλου, η οποία «έγραψε» και το 25-6, για το τελικό 3-0 σετ στην Στρούμιτσα!

Τα σετ (3-0): 25-13, 25-18, 25-6

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-11, 21-11, 25-13

2ο σετ: 8-7, 16-11, 21-17, 25-18

3ο σετ: 8-2, 16-2, 21-3, 25-6

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 9 άσους, 50 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 7 λάθη αντιπάλων και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας από 3 άσους, 24 επιθέσεις, 0 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Χατζηευστρατιάδου 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Ανδρικοπούλου 10 (9/16 επ., 1 άσος), Τραμπάλι 7 (7/23 επ., 42% υπ. - 33% άριστες), Σαφμάστερ 6 (5/6 επ., 1 μπλοκ), Κριβοσίσκα 15 (6/6 επ., 5 άσοι, 4 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 14 (11/18 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 10% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 50% υπ. - 33% άριστες), Σαμπάτη, Γάλλου 1 (1 άσος), Ζαφειρίου 1 (1/1 επ.), Τερζόγλου 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Κωνσταντίνου 2 (2/2 επ., 67% υπ. - 67% άριστες), Μπάνιστερ 4 (4/6 επ.)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Ιβάνοβα): Αντόνοφ, Οκόρο 12 (12/25 επ., 31% υπ. - 9% άριστες), Μίτεβα 7 (5/18 επ., 2 άσοι), Καμένσκα 2 (2/13 επ.), Πεϊτσέβα 5 (4/19 επ., 1 άσος, 25% υπ. - 8% άριστες), Εφρέμοβα 1 (1/4 επ.) / Σαλαμπασέβα (λ., 45% υπ. - 36% άριστες), Κούνεβα, Στανισλάνοβα, Ιβάνοβα, Σλάβτσεβα, Ντιμιτρόβα (λ.)

