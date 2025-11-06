Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Λας Πάλμας, δυσκολεύει η πρόκριση στο Champions League

O Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Λας Πάλμας με 3-1 σετ στο «Μ. Μερκούρη» στον πρώτο αγώνα για τον 2ο προκριματικό γύρο στο Champions League.

Mε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Οσμάνι Χουαντορένα η Λας Πάλμας νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1 σετ στο «Μελίνα Μερκούρη» και πλέον η ισπανική ομάδα έχει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στον 3o προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Ολυμπιακός δε μπόρεσε να επαναλάβει την περσινή επιτυχία με τους Ισπανούς (είχε νικήσει 3-0 σετ) και πλέον η ρεβάνς στις 12 Νοεμβρίου στα Κανάρια Νησιά θα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, στην καλύτερη περίπτωση θα περάσει από το «χρυσό» σετ με τη βασική προϋπόθεση πως ο Ολυμπιακός θα νικήσει στην κανονική διάρκεια με 3-0 ή 3-1 σετ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν ένα ματς που θα μπορούσαν άνετα να είχαν νικήσει με «καθαρό» σκορ. Καθοριστικό ήταν το 1ο σετ όπου ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 20-18, αλλά δέχτηκε σερί 7-0 καθώς δε μπόρεσε να αντιμετωπίσει το σερβίς του Μέντεζ Σπένσερ και έχασε το σετ μέσα από τα χέρια του με 25-20.

Ο Ολυμπιακός «πάγωσε» και στο 17-18 του 3ου σετ όταν πάλι δέχτηκε σερί 6-0 από το σερί του Μέντεζ Σπένσερ για το 17-24. Και στο 3ο σετ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 14-10 αλλά δε μπόρεσε να το αξιοποιήσει για να ισοφαρίσει σε 2-2 σετ καθώς αυτή τη φορά το σερβίς του Ετσεβαρία και οι επιθέσεις του Χουαντορένα έκαναν τη διαφορά.

«Ηταν πολύ σκληρός αγώνας. Κάναμε λάθη σε σημαντικά σημεία του αγώνα. Ηττηθήκαμε αλλά δεν κριθηκε τίποτα ακόμα. Θα πάμε στα Κανάρια Νησιά για να ανατρέψουμε την κατάσταση», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Αντρέα Γκαρντίνι.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-12, 20-21, 20-25

2ο σετ: 7-8, 16-14, 21-16, 25-18

3ο σετ: 7-8, 14-16, 17-21, 18-25

4ο σετ: 8-6, 16-13, 21-20, 24-26

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 9 άσσους, 45 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και της Λας Πάλμας προήλθαν από 6 άσσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (20-25, 25-18, 18-25, 24-26) σε 118'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 14 (10/21 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 40% υπ. - 23% άριστες), Πέριν 19 (15/25 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 43% υπ. - 33% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 15 (13/32 επ., 2 μπλοκ), Καβάνα 1 (1 άσσος), Τζούριτς 4 (3/6 επ., 1 άσσος), Νεντέλκοβιτς 10 (4/10 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 58% υπ. - 46% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ), Χασμπάλα, Καπετανίδης 1 (1 άσσος), Δαλακούρας.

ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ (Σέρχιο Καμαρέρο): Μπρούνο 16 (11/22 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 55% υπ. - 35% άριστες), Μέντες 7 (4/11 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Χουαντορένα 20 (17/27 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 42% υπ. - 21% άριστες), Μπεζέρα 14 (11/20 επ., 3 μπλοκ), Ντε Άμο, Ράμος 8 (6/10 επ., 2 μπλοκ) / Λαρανάγκα (λ, 45% υπ. - 32% άριστες), Κολίτο, Ρουσό, Ντιμιτρόφ.