Final Four Κυπέλλου Γυναικών: Οι διαιτητές της διοργάνωσης
Η Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. ανακοινώνει τους διαιτητές, τους επόπτες, τις γραμματείες και του κομισάριους για το Allwyn Final-4 του Κυπέλλου Γυναικών που θα γίνει από 5 έως 7 Μαρτίου 2026 στο κλειστό γυμναστήριο Κανήθου “Τάσος Καμπούρης” με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π., του Πανιωνίου Betsson, του Π.Α.Ο.Κ. F&U και του Α.Ο. Θήρας.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Νίκος Φραγκάκης
Αλέξανδρος Μυλωνάκης
Ειρήνη Μουλά
Μαρία Τσιούλα
Γιώργος Βελώνης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Γιώργος Γεωργουλέας
Βασίλης Ράπτης
Φώτης Πέρρος
Θέμις Καλπακτσόγλου
ΕΠΟΠΤΕΣ
Κλεάνθης Τουκτούκας
Χαράλαμπος Δημόπουλος
Παύλος Οσιπίδης
Μαρία Κοκορομύτη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Σοφία Καρατζογλίδου
Κωνσταντίνα Μπίτσικα
Το πρόγραμμα:
Ημιτελικοί
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026
Α’ Ημιτελικός, 17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U
Β’ Ημιτελικός, 20.00 (EΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Πανιώνιος Betsson
Τελικός
Σάββατο 7 Μαρτίου 2026
21.00 (ΕΡΤ-2): Νικητής Α’ Ημιτελικού – Νικητής Β’ Ημιτελικού
