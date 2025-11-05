Δύο σετ μακριά από το όνειρο βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 3-0 της Βάσας στο Ρέντη και θέλουν δύο σετ στην Βουδαπέστη για να προκριθούν στους ομίλους του Champions League.

Μεγάλη νίκη που τον βάζει στην θέση του οδηγού για πρόκριση στους ομίλους του Champions League πήρε ο Ολυμπιακός. Τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς επικράτησαν με 3-0 (25-21, 26-24, 25-23) της Βάσας και την επόμενη βδομάδα στην Βουδαπέστη θέλουν δύο σετ για να βρεθούν στο ραντεβού με τους μεγάλους.

Ο Ολυμπιακός προκρίνεται με νίκη με οποιαδήποτε διαφορά στα σετ, αλλά και με ήττα με 3-2. Αν πάλι χάσει με 3-0 ή και 3-1 τότε θα διεξαχθεί χρυσό σετ στους 15 πόντους που όποιος το πάρει παίρνει και την πρόκριση.

Στα του αγώνα και τα τρία σετ ήταν ντέρμπι με τις «ερυθρόλευκες» να πατάνε γκάζι στο τέλος τους και να τα κατακτούν παίρνοντας μαζί και την μεγάλη νίκη. Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Κούμπουρα με 24 πόντους και την ακολούθησαν οι Αμπντεραχίμ με 17 και Στεβάνοβιτς με 15. Για την ομάδα του Γιάννη Αθανασόπουλου η Οβεμπέτε είχε 17 και η Σουντερλίκοβα είχε 16.

Τα σετ 3-0 σε 1.31: 25-21, 26-24, 25-23

Η διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 25-21

2ο σετ: 6-8, 16-15, 21-18, 26-24

3ο σετ: 8-7, 14-16, 21-20, 25-23

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 2 άσους, 47 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλου, ενώ της Βάσας από 2 άσους, 53 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 8 λάθη αντιπάλου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (5 μπλοκ), Κούμπουρα 24 (19/39 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 15 (9/15 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 17 (16/26 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. - 15% αποδοχή), Κονέο 2 (2/11 επ., 40% υπ. - 10% αποδοχή), Ντι Ιούλιο 1 (1/2 επ.), / Αρτακιανού (λ. 62% υπ. - 38% αποδοχή), Βάνιακ 1 (1 μπλοκ), Οικονομίδου, Τερζόγλου, Σαμπάτη (λ.)

Βάσας (Γιάννης Αθανασόπουλος): Λέιτε 1 (1 άσος), Βίλβερτ 9 (7/14 επ., 2 μπλοκ), Παπ 9 (8/12 επ., 1 μπλοκ), Κις 8 (7/19 επ., 1 μπλοκ, 48% υπ. – 20% άριστες), Σουντερλίκοβα 16 (16/35 επ.), Οβομπέτε 17 (15/33 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 35% υπ. – 13% άριστες) / Ζουχάρ (λ., 46% υπ. – 38% άριστες), Φέκετε, Μποσκό, Σομπόκ

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Μίλιτσα Κούμπουρα: «Πρώτα από όλα, συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Πιστεύω, ότι χρειαζόμαστε τέτοια παιχνίδια. Η Βάσας είναι μια πολύ καλά στημένη ομάδα και ξέρουμε, ότι ο προπονητής της δουλεύει εξαιρετικά στο κομμάτι της τακτικής, προσαρμόζοντας πάντα το πλάνο του στον αντίπαλο. Χάρηκα πολύ που κερδίσαμε 3-0. Δυσκολευτήκαμε, αλλά το 3-0 μας έδωσε μεγάλη χαρά. Ωστόσο, αυτό το 3-0 δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχουμε… τελειώσει. Στην έδρα τους θα είναι αλλιώς. Κάθε ομάδα παίζει καλύτερα στο γήπεδό της και πρέπει να είμαστε ακόμη πιο συγκεντρωμένες εκεί. Τώρα, συγκεντρωνόμαστε πρώτα στο ματς του πρωταθλήματος και μετά, θα προετοιμαστούμε για τη ρεβάνς. Το CEV Champions League είναι η κορυφαία διοργάνωση, είναι όνειρο για κάθε αθλήτρια. Για αυτό παίζουμε βόλεϊ, για αυτές τις στιγμές, για αυτό το επίπεδο. Και είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ να ζω αυτές τις στιγμές με την ομάδα μου. Μακάρι να τα καταφέρουμε και στη ρεβάνς και να προκριθούμε».

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Νομίζω, ότι ήταν μια καλή εμφάνιση και από τις δύο ομάδες. Αν δούμε λίγο τα στατιστικά, ήταν ένα παιχνίδι υψηλής ποιότητας, με λίγα λάθη. Κάθε σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Συγχαρητήρια στις παίκτριές μου. Χρειαζόμασταν μια νίκη σαν αυτή. Το 3-0 μπορεί να φαίνεται εύκολη νίκη, όμως ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα, έχουμε ένα σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Ουγγαρία, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος, ότι και εκεί θα είναι ένα πολύ απαιτητικό ματς. Παρόλα αυτά, ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος, η πρόκριση στη φάση των ομίλων! Συνεχίζουμε».

Γιάννης Αθανασόπουλος: «Είναι ωραία να βρίσκω πολλούς φίλους και να παίζω κόντρα στη παλιά μου ομάδα. Αλλά δεν χωράνε συναισθηματισμοί όταν αρχίζει ο αγώνας. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη δίκαιη νίκη του. Ήμασταν πολύ αγχωμένοι, φαίνεται από το στατιστικό ότι δεχθήκαμε 17 μπλοκ. Αν σκεφτούμε ότι τα δύο σετ κρίθηκαν στον πόντο, μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη διαφορά. Θεωρώ ότι στη Βουδαπέστη, που θα παίξουμε και πιο ελεύθερα, θα μπορέσουμε να κυνηγήσουμε ότι μας αναλογεί».