Στην Χαλκίδα θα χτυπάει από Πέμπτη έως και το Σάββατο η καρδιά του ελληνικού βόλεϊ γυναικών με την διεξαγωγή του Final Four Κυπέλλου Γυναικών.

Με την επίσημη συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Χαλκίδας έγινε το πρώτο σερβίς του Allwyn Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών 2026.

Η Δήμαρχος Χαλκίδας Ελένη Βάκα υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Γιώργο Καραμπέτσο και τους προπονητές και τις αρχηγούς του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π., Πανιωνίου, Π.Α.Ο.Κ. F&U και Α.Ο. Θήρας, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της τελικής φάσης της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στο κλειστό γυμναστήριο Κανήθου «Τάσος Καμπούρης».

Στη συνέντευξη Τύπου οι εκπρόσωποι της διοργάνωσης και των ομάδων αναφέρθηκαν στη σημασία του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας και στη δυναμική του Final-4, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για τη φιλοξενία στη Χαλκίδα. Παράλληλα, τόνισαν το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο των τεσσάρων φιναλίστ και κάλεσαν τον κόσμο να γεμίσει το κλειστό «Τάσος Καμπούρης» για να παρακολουθήσει από κοντά δυνατούς αγώνες και μία μεγάλη γιορτή του ελληνικού βόλεϊ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις τους:

Ελένη Βάκα (Δήμαρχος Χαλκίδας)

«Νιώθουμε μεγάλη χαρά που η Χαλκίδα θα φιλοξενήσει το Allwyn Final-4 του κυπέλλου γυναικών. Είναι μία κορυφαία αθλητική διοργάνωση και έχουμε τέσσερις σπουδαίες ομάδες που με χαρά θα τις δούμε να συναγωνίζονται στο γήπεδο. Η πόλη της Χαλκίδας, μία πανέμορφη πόλη είναι μία πόλη με σπουδαία πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά πέρα από τη σημαντική γεωγραφική της θέση, τον Εύριπο -το μοναδικό παλιρροϊκό φαινόμενο-. Είναι μία πόλη που βρέχεται από θάλασσα, έχει μία συνεχή και δαντελωτή ακτογραμμή. Μία πόλη που σας συνιστώ να την περπατήσετε, ειδικά το παραλιακό της κομμάτι να το δείτε. Με χαρά σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας που τόσο αγαπάμε και σας καλούμε να απολαύσετε εκτός από τις αγωνιστικές σας υποχρεώσεις και τη διαμονή σας εδώ.

Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να στηρίξουμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Θέλουμε η πόλη μας να γίνει ένας ελκυστικός τόπος για τη νέα γενιά και βέβαια αυτές οι διοργανώσεις δεν γίνονται ποτέ με τη συνδρομή ενός μόνο φορέα. Για εμάς είναι πολύ σημαντική η συνεργασία που είχαμε με την ομοσπονδία όπως και με την αστυνομική διεύθυνση νομού Ευβοίας που μου δίνεται η ευκαιρία να την ευχαριστήσω και αυτήν.

Το αθλητικό κέντρο «Τάσος Καμπούρης» είναι ένα γήπεδο 1.200 θέσεων που είναι φιλόξενο για τέτοιες διοργανώσεις και για αυτό μας το ζητάνε, ειδικά μετά την πρόσφατη ενεργειακή αναβάθμιση που έχουμε κάνει.

Ευχαριστούμε λοιπόν τον πρόεδρο, την ομοσπονδία, τον μεγάλο χορηγό μας, τις ομάδες, τις αθλήτριες και όσους δούλεψαν, τους αντιδημάρχους και τους υπαλλήλους του δήμου που είναι οι αφανείς ήρωες που κάνουν όλη τη δουλειά.

Καλώ όλους τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων να γεμίσουμε το Τάσος Καμπούρης. Ευχαριστούμε για τις ευχές σας για τις ομάδες του τόπου μας. Η Χαλκίδα έχει ήδη ομάδα γυναικών, ενώ γίνεται και σπουδαία δουλειά στις ακαδημίες. Καλώ και τις ομάδες της πόλης μας να έρθουν στο Τάσος Καμπούρης».

Γιώργος Καραμπέτσος (Πρόεδρος Ε.Ο.ΠΕ.)

«Το Final-4 του Allwyn Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, είναι μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του ελληνικού βόλεϊ και μια μεγάλη γιορτή για το άθλημά μας.

Η φετινή διοργάνωση έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς για πρώτη φορά μια τόσο μεγάλη διοργάνωση γυναικείου βόλεϊ φιλοξενείται στη Χαλκίδα. Η πόλη που από την αρχαιότητα έδωσε τα φώτα του πολιτισμού της σε ολόκληρη τη Μεσόγειο φωτίζει εδώ και χιλιάδες χρόνια τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης να φέρνει μια τόσο σημαντική διοργάνωση σε έναν τόπο με τόσο βαθιές ιστορικές και πολιτιστικές ρίζες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της διοργάνωσης. Τον μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης, την ALLWYN, την ΕΡΤ για τη διαχρονική στήριξη και την προβολή του ελληνικού βόλεϊ, καθώς και τον Δήμο Χαλκιδέων για τη συνεργασία και τη φιλοξενία. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη δήμαρχο Χαλκιδέων, κα Ελένη Βάκα, η οποία μαζί με τους συνεργάτες της στηρίζουν έμπρακτα τον αθλητισμό και τους νέους συμβάλλοντας ώστε η Χαλκίδα να φιλοξενεί σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις.

Οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στο Final-4, Α.Ο. Θήρας, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Πανιώνιος, έχουν αποδείξει μέσα στη σεζόν την αξία και την ποιότητά τους. Είμαι βέβαιος ότι οι ημιτελικοί Α.Ο. Θήρας – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – Πανιώνιος θα προσφέρουν αγώνες υψηλού επιπέδου, δυνατές συγκινήσεις και όμορφο θέαμα.

Η Χαλκίδα έχει βγάλει σπουδαίους αθλητές και σπουδαίες αθλήτριες. Ο Θανάσης Μιχαλόπουλος, ο Χρήστος Αδάμ, ο Κώστας Ταμπουρατζής είναι μερικοί από αυτούς ενώ στο παρελθόν έγιναν με μεγάλη επιτυχία οι τελικοί του πανελληνίου πρωταθλήματος μπιτς βόλεϊ. Φυσικά κανείς δεν ξεχνάει την παρουσία του Ηρακλή Χαλκίδας στη Volley League ανδρών και εύχομαι και μία γυναικεία ομάδα από την πόλη να φτάσει κάποτε στη Volley League γυναικών.

Θέλω να καλέσω τον κόσμο της Χαλκίδας, αλλά και ολόκληρης της Εύβοιας, να γεμίσει το γήπεδο και να στηρίξει αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και του βόλεϊ. Να έρθει κοντά στο γυναικείο βόλεϊ και να απολαύσει από κοντά το υψηλό επίπεδο των αθλητριών και των ομάδων που συμμετέχουν.

Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και είμαι βέβαιος ότι θα ζήσουμε ένα εξαιρετικό Final-4 αντάξιο της ιστορίας του Κυπέλλου Ελλάδας και φήμης των «τρελών νερών».

Ραντεβού στο γήπεδο και στη γέφυρα του Ευρίπου για την απονομή των κυπελλούχων Ελλάδας».

Μανώλης Σκουλικάρης (Προπονητής Α.Ο. Θήρας)

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χαλκίδα και τον δήμο για τη φιλοξενία. Από ότι είδα υπάρχει ένα πολύ ωραίο γήπεδο που πιστεύω ότι θα γεμίσει με παιδάκια για να δουν μερικές από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Εμείς θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας να πάρουμε το κύπελλο και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες».

Μαρία Γενιτσαρίδη (Αρχηγός Α.Ο. Θήρας)

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στη Χαλκίδα. Έχω επισκεφτεί πολλές φορές το μέρος, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα το γήπεδο να γεμίσει με μικρά παιδιά για να δούνε το βόλεϊ και να αποτελέσουμε πρότυπα για τα κορίτσια».

Γιάννης Γιαπάνης (Προπονητής Π.Α.Ο.Κ. F&U)

«Ευχαριστώ πολύ τον δήμο που μας φιλοξενεί, όσο πρόλαβα να δω την πόλη είναι πάρα πολύ όμορφη. Εμείς έχουμε έρθει εδώ για να παίξουμε καλό βόλεϊ ως ΠΑΟΚ και να διεκδικήσουμε την πρόκριση μας στον τελικό. Εμείς θέλουμε να γίνουν ωραίοι αγώνες, τα κορίτσια να προσφέρουν θέαμα και να δούμε πολλά παιδιά στο γήπεδο για να το απολαύσουν».

Τατιάνα Αρμουτσή (Αρχηγός Π.Α.Ο.Κ. F&U)

«Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια και στις τέσσερις ομάδες που βρισκόμαστε εδώ. Θα ήθελα να δούμε δύο όμορφους ημιτελικούς και έναν ακόμη καλύτερο τελικό, το γήπεδο να γεμίσει και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους».

Μπράνκο Κοβάσεβιτς (Προπονητής Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.)

«Πρώτα από όλα εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς και να τελειώσει το final-4 χωρίς προβλήματα. Είμαστε εδώ τέσσερις από τις καλύτερες ομάδες στη χώρα, έχουμε έρθει εδώ όλοι για να κατακτήσουμε το κύπελλο και να παίξουμε καλό βόλεϊ».

Μελίνα Εμμανουηλίδου (Αρχηγός Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.)

«Είναι μία μεγάλη διοργάνωση, ένας από τους στόχους που έχει θέσει ο Ολυμπιακός. Εύχομαι πραγματικά το γήπεδο να γεμίσει με μικρά παιδιά και να αποτελέσουμε πρότυπα για αυτά τα παιδιά, προσφέροντας ένα όμορφο και υγιές θέαμα στον κόσμο».

Γιουνούς Οτσάλ (Προπονητής Πανιωνίου Betsson)

«Είμαι εδώ εννέα ημέρες και καταλαβαίνω ότι το πρωτάθλημα είναι πολύ σκληρό, οι ομάδες έχουν υψηλό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά έχουν πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε να παράξουμε βόλεϊ υψηλού επιπέδου και να κερδίσουμε το κύπελλο. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, είναι πολύ ωραίο που βρίσκομαι ξανά εδώ».

Ιωάννα Καρέλια (Αρχηγός Πανιωνίου Betsson)

«Το final-4 του κυπέλλου είναι πάντα μία ξεχωριστή διοργάνωση αλλά και μία πρόκληση. Για εμάς είναι σημαντικό που βρισκόμαστε ξανά εδώ και θέλουμε να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους τις πιθανότητες μας. Στον ημιτελικό παίζουμε με τον Ολυμπιακό, μία ομάδα με ποιότητα και εμπειρία σε τέτοιου είδους αγώνες. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες του αγώνα, αλλά πιστεύουμε πολύ στις δυνατότητες μας, ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, να περάσουμε στον τελικό και να διεκδικήσουμε το τρόπαιο».

Το πρόγραμμα του final-4

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026

17.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U

20.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Πανιώνιος Betsson

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

21.00: Τελικός