O Ολυμπιακός πέρασε εντυπωσιακά από τη Βοσνία

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Νάπρεντακ με 3-0 σετ στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη κι απέχει δύο σετ από τον επόμενο γύρο στο CEV Champions League.

Mε τον καλύτερο τρόπο μπήκε στην αγωνιστική σεζόν o Ολυμπιακός, νικώντας τη Νάπρεντακ Ότζακ στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη με 3-0, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του CEV Champions League.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τον στόχο του και στον επαναληπτικό την Πέμπτη (30/10) στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», χρειάζεται δύο σετ, για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 12-9, με άσο του Λινάρδου. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και προσπέρασαν (15-14), αλλά ο Ολυμπιακός πήρε και πάλι προβάδισμα (19-20), με πόντο του Χασμπάλα και στη συνέχεια, δεν κοίταξε ξανά… πίσω! Με μπλοκ και επίθεση του Νεντέλκοβιτς, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε σετ μπολ (20-24) και το κατέκτησαν με 25-21.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του, αφού ήταν ασυναγώνιστος, φτάνοντας στο 11-4, με πλασέ του Πέριν. Ο Νεντέλκοβιτς «έγραψε» το 16-9, 17-9 και 20-9, ενώ ο Ατανασίεβιτς έδωσε «αέρα» +13 (9-22). Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Φρομ να «γράφει» το 25-9 και το 2-0 σετ για την ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν κυρίαρχοι και στο τρίτο σετ, στο οποίο προηγήθηκαν με +5 (7-12), με μπλοκ του Νεντέλκοβιτς, με τον Πέριν να δίνει «αέρα» +7 (13-20). Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ διατήρησε τον υψηλό του ρυθμό και έφτασε στο 25-17 και στο τελικό 3-0 σετ, με πόντο του Φρομ.

Τα σετ (0-3, σε 1.19): 21-25, 9-25, 17-25

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 20-21, 21-25

2ο σετ: 3-8, 9-16, 9-21, 9-25

3ο σετ: 5-8, 12-16, 14-21, 17-25

*Οι πόντοι της Νάπρεντακ Όντζακ προήλθαν από 1 άσο, 25 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλου και του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ από 6 άσους, 46 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλου.

Νάπρεντακ Ότζακ (Ρίστιτς): Βούκοβιτς 7 (7/26 επ.), Ίλιτς 2 (2/7επ., 38% υπ. - 31% άριστες), Πόποβιτς 3 (2/6επ., 1 μπλοκ), Αντρέι Ρίστιτς 14 (11/23επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 39% υπ. - 39% άριστες), Βίντοβιτς 1 (1/2επ.), Νταουτέφεντιτς 4 (2/8επ., 2 μπλοκ, 33% υπ. - 33% άριστες) / Λούκιτς (λ., 38% υπ. - 38% άριστες), Κολό, Ίσιτς, Τζούριτς, Μίχαλου (λ.).

Ολυμπιακός (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 8 (8/17επ, 56% υπ. - 33% άριστες), Χαμπάλα 4 (3/3επ, 1 μπλοκ), Πέριν 11 (9/16επ., 2 μπλοκ, 57% υπ. - 39% άριστες), Ατανασίεβιτς 18 (10/23επ., 5 άσοι, 3 μπλοκ), Λινάρδος 10 (8/10επ, 1 άσος, 1 μπλοκ), Νεντελίκοβιτς 12 (8/10επ., 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 50% υπ. - 40% άριστες)

Δηλώσεις

Αντρέα Γκαρντίνι: «Ξεκινήσαμε τη σεζόν με εκτός έδρας ματς στο CEV Champions League. Παρότι δεν είχαμε δύο πολύ σημαντικούς παίκτες, τον Τζούριτς και τον Καβάνα, ο οποίος ήταν εδώ, αλλά δεν είναι έτοιμος και σιγά-σιγά θα επιστρέψει, βρήκαμε τον ρυθμό μας από το δεύτερο σετ. Είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος από την αντίδραση της ομάδας και τον τρόπο που παίξαμε. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για τον Χασμπάλα, έκανε εκπληκτική δουλειά. Στο τέλος, είχαμε και κάποιες πολύ καλές στιγμές στο παιχνίδι μας. Φυσικά, η σεζόν είναι ακόμη στην αρχή, έχουμε περιθώρια βελτίωσης, αλλά προχωράμε σωστά».