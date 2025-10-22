Ο Ολυμπιακός νικώντας εντός έδρας τη βελγική Αστερίξ με 3-0 σετ, είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League.

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του CEV Champions League, πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, νικώντας τη βελγική Αστερίξ με 3-0 σετ, στο κλειστό του Ρέντη.

Οι «ερυθρόλευκες» έδειξαν την ανωτερότητά τους και πλέον χρειάζονται δύο σετ στον επαναληπτικό στο Βέλγιο την Πέμπτη (30/10, 20:30) για να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη προκριματική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το επίπεδο της Αστερίξ έδωσε την ευκαιρία στον Μπράνκο Κοβάτσεβιτς να χρησιμοποιήσει την Ιβάνα Βάνιακ, που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τις 2 Νοεμβρίου 2024 όταν είχε τραυματιστεί στον ώμο.

Πολυτιμότερη παίκτρια του αγώνα αναδείχθηκε η Γιασμίν Αμπντεραχίμ μετά τους 13 πόντους που πέτυχε, με την Μίλιτσα Κούμπουρα να είναι η πρώτη σκόρερ με 26.

Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 4-0 και λίγο αργότερα με δύο συνεχόμενες επιθέσεις της Αμπντεραχίμ και ένα μπλοκ της Κόνεο το σκορ έγινε 10-2. Με επίθεση της Κούμπουρα η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό (20-10), για να τελειώσει το σετ με 25-14 με επίθεση της Κόνεο.

Στο δεύτερο σετ το 1-3 της Αστερίξ έγινε 8-3 για τον Ολυμπιακό με σέρβερ την Αμπντεραχίμ. Οι Βελγίδες κατάφεραν να επιστρέψουν στο σετ και στο 12-11 ο Κοβάτσεβιτς κάλεσε το πρώτο τάιμ άουτ για τις ερυθρόλευκες. Η ομάδα του Πειραιά δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα, η διαφορά ανέβηκε ξανά στο +5 (20-15) με έξυπνο πέρασμα της Ντι Ιούλιο, για να γίνει το 25-19 λίγο αργότερα από την Κούμπουρα.

Το τρίτο σετ ήταν το πιο ανταγωνιστικό, με την Αστερίξ να μένει κοντά στο σκορ, καταφέρνοντας μάλιστα στο ξεκίνημά του να προηγηθεί για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (5-6). Ο Ολυμπιακός προς το φινάλε του σετ απέκτησε διαφορά ασφαλείας (20-16) και ο αγώνας έληξε με 25-19 στο τρίτο σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 16-7, 21-13, 25-14

2ο σετ: 8-3, 16-13, 21-16, 25-19

3ο σετ: 7-8, 16-15, 21-17, 25-19

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 4 άσσους, 50 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και της Αστερίξ προήλθαν από 1 άσσο, 30 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-14, 25-19, 25-19) σε 73'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 10 (3/4 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Κούμπουρα 26 (24/49 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 13 (11/22 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 62% υπ. - 23% άριστες), Κόνεο 10 (9/22 επ., 1 μπλοκ, 77% υπ. - 69% άριστες), Ντι Ιούλιο 2 (1/1 επ., 1 άσσος) / Αρτακιανού (λ, 83% υπ. - 17% άριστες), Σαμπάτη (λ), Βάνιακ, Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Οικονομίδου.

ΑΣΤΕΡΙΞ ΜΠΕΒΕΡΕΝ (Κρις Βάσνικ): Βαν Σας 1 (1 άσσος), Κόρεβαρ 8 (5/12 επ., 3 μπλοκ), Στράγκιερ 8 (7/29 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. - 21% άριστες), Γκίλσον, Φράνσεν 6 (3/8 επ., 3 μπλοκ), Μέιερς 10 (10/22 επ.) / Ντεμπούκ (λ, 58% υπ. - 8% άριστες), Νέουφκενς 1 (1/1 επ.), Όβεργουατερ 2 (2/7 επ., 38% υπ. - 21% άριστες), Μπέρτελς 1 (1/1 επ.).

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Μπράνκο Κοβάτσεβιτς δήλωσε: «Κάναμε το πρώτο βήμα με μία καθαρή νίκη. Είμαι ικανοποιημένος από το πρώτο σετ στο σερβίς και μπλοκ-άμυνα. Μετά το σερβίς μας έπεσε λίγο, κάναμε κάποια λάθη. Αλλά έχουμε καλό προβάδισμα για τη ρεβάνς. Σέβομαι το βέλγικο βόλεϊ και ξέρω ότι θα είναι δυσκολότερα στην έδρα της Μπέβερεν. Θέλουμε να προκριθούμε στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ αλλά κοιτάμε βήμα βήμα. Αρχικά να προκριθούμε στον επόμενο προκριματικό γύρο».

Η κεντρική του Ολυμπιακού Μελίνα Εμμανουηλίδου ανέφερε: «Το πιο σημαντικό είναι ότι νικήσαμε με 3-0 στην έδρα μας. Μπήκαμε συγκεντρωμένες και ήρθε η νίκη. Θέλουμε να προκριθούμε στους ομίλους και θέλουμε να το πετύχουμε για τον σύλλογο και δουλεύουμε σκληρά γι'αυτό. Θέλουμε ο κόσμος να είναι μαζί μας και να μας υποστηρίζει. Είναι ωραία η ατμόσφαιρα όταν το γήπεδο είναι γεμάτο».

