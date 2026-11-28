Αλλαγή προπονητή στον ΟΦΗ με τον Κώστα Παπαδόπουλο να παίρνει τη θέση του Φρανκ Ντεπέστελε που αποτελεί παρελθόν από τους Κρητικούς.

Νέος προπονητής στον ΟΦΗ με τους Κρητικούς να ανακοινώνουν αρχικά το τέλος της συνεργασίας τους με τον Φρανκ Ντεπέστελε και να γνωστοποιούν πως ο αντικαταστάτης του θα είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος.

Η ανακοίνωση για τον Παπαδόπουλο έχει ως εξής: «Ο 51χρονος (γενν. 5/3/1975) προπονητής Κώστας Παπαδόπουλος, απάντησε θετικά στην πρόταση του ΟΦΗ και τα επόμενα 24ωρα θα είναι στο Ηράκλειο, για να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος, είναι ένας προπονητής που έχει μεγάλες περγαμηνές στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, σε ομάδες της Volley League σε Ελλάδα και στην Ιταλία, έχει εργαστεί ακόμη στην Εθνική ομάδα γυναικών, αλλά κατέκτησε τίτλους ως βοηθός του Γιάννη Καλμαζίδη και στην ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ.

«Μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για εμένα ο ΟΦΗ»

Στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του ΟΦΗ, ο Κώστας Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι «είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόκληση. Ο ΟΦΗ είναι ένα οργανωμένο σωματείο που κάνει βήματα μπροστά. Ελπίζω να συμβάλω και εγώ σε αυτό. Εχω εικόνα της ομάδας και του ρόστερ, το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ καλό».

Ο Οργανισμός βόλεϊ του ΟΦΗ, καλωσορίζει τον Κώστα Παπαδόπουλο στην ασπρόμαυρη οικογένεια και του εύχεται υγεία και επιτυχίες!

Το βιογραφικό του Κώστα Παπαδόπουλου

Την περασμένη σεζόν (2025-26), ο Κώστσς Παπαδόπουλος, ήταν την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων στη Volley League Γυναικών για τη σεζόν 2025–2026.

Εχει δουλέψει ακόμη σε Άρη Θεσσαλονίκης (2024 – 2025), Πρωταθλητές Πεύκων (2023 – 2024), Α.Ο. Θήρας (2020 – 2022).

Βρέθηκε στην Ιταλία (2018 – 2020 & 2022) και εργάστηκε στη Serie B Γυναικών (Palzola Pavic Romagnano, Volley Angels / De Mitri Carlo Forti), καθώς και στα αναπτυξιακά κλιμάκια της Εθνικής Ιταλίας (4η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ19).

Εργάστηκε ακόμη σε Παναξιακό (2017-18), Ηρακλή Κηφισιάς (2012-13) και Ηρακλή Θεσσαλονίκης (2011).

Ακόμη, στην Εθνική γυναικών, ως συνεργάτης του Γιάννη Καλμαζίδη, αλλά και στην Εθνική ομάδα Νεανίδων και Κορασίδων.

Επίσης εργάστηκε ως συνεργάτης του Γιάννη Καλμαζίδη στην ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ (2015-17)..

Το τέλος με τον Ντεπέστελε

Όσον αφορά την ανακοίνωση για την λύση της συνεργασίας με τον Φρανκ Ντεπέστελε έχει ως εξής: «O Οργανισμός βόλεϊ του ΟΦΗ, ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον προπονητή Φράνκ Ντεπέστελε.

Η ομάδα μας, ευχαριστεί τον κ. Ντεπέστελε για το ήθος και την επαγγελματικότητα που έδειξε στο διάστημα που ήταν προπονητής στον ΟΦΗ.

Ήταν τιμή μας, που συνεργαστήκαμε μαζί του και του ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια στην καριέρα του».