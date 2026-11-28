Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 3-0 του Άρη στο πρώτο ματς χωρίς τον Φρανκ Ντεπέστελε που αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Με τον Τσέντομιρ Ίλιτς βασικό προπονητή στη θέση του Φρανκ Ντεπέστελε που αποχώρησε λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα και MVP τον λίμπερο Γιώργο Μιχελάκη ο ΟΦΗ νίκησε με 3-0 σετ τον Άρη και επέστρεψε στις νίκες στη Novibet Volley League, ενώ παράλληλα διατήρησε το απόλυτο νικών με 3-0 σε 4 αγώνες στην έδρα του.

Ο ΟΦΗ ανέβηκε έτσι στους 12 βαθμούς ενώ ο Άρης έμεινε στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. Πρώτοι σκόρερ του ΟΦΗ ήταν οι Μιχαήλοβιτς, Πουλ που σημείωσαν από 13 πόντους, ενώ από τον Άρη δεν υπήρξε παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο ΟΦΗ που είχε υπεροχή σε σερβίς, μπλοκ αλλά και επίθεση, με 55% αποτελεσματικότητα έναντι 35% του Άρη, πήρε από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα. Καθοριστική ήταν και η εξαιρετική υποδοχή του MVP της αναμέτρησης, Γιώργου Μιχελάκη, που επέτρεψε στους Κρητικούς να αναπτύξουν γρήγορο και αποτελεσματικό παιχνίδι.

ΜVP ο Γιώργος Μιχελάκης

Το λίμπερο του ΟΦΗ Γιώργος Μιχελάκης αναδείχτηκε MVP του αγώνα με τον Άρη. Την βράβευση την έκανε ο πρόεδρος του ΟΦΗ Γιάννης Δανδάλης.

Διαιτητές: Τραχαλάκη, Αγγελίδης, Τσάλεντζ ρέφερι: Καραπουλάκης, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Γραμματεία: Παπαδάκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-7, 21-11, 25-14

2ο σετ: 8-5, 16-7, 21-13, 25-17

3ο σετ: 8-6, 16-11, 21-14, 25-15

Οι πόντοι του Ο.Φ.Η. προήλθαν από 8 άσσους, 41 επιθέσεις (55% αποτελεσματικότητα), 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και οι πόντοι του Α.Σ. Άρη προήλθαν από 2 άσσους, 28 επιθέσεις (35% αποτελεσματικότητα), 2 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-14, 25-17, 25-15) σε 76 λεπτά.

Ο.Φ.Η. (Τσέντομιρ Ίλιτς): Μάκινεν 6 (5/8 επ., 1 άσσος, 60% υπ., 67% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 8 (6/10 επ., 2 μπλοκ), Μιχαήλοβιτς 13 (10/20 επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι), Πουλ 13 (11/24 επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 67% υπ., 44% άριστες), Οζοκόγε 12 (8/12 επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι) / Μιχελάκης (λ. - 92% υπ., 54% άριστες), Σπιλιώτης.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Γιάννης Μέλκας): Βίνκενμίλερ 8 (7/26 επ., 50% υπ., 17% άριστες), Δέρβας 3 (3/6 επ.), Παξιμαδάκης 7 (7/15 επ., 62% υπ., 12% άριστες), Πεντίδης 2 (2/5 επ.), Μορέιρα 6 (4/17 επ., 2 μπλοκ, 53% υπ., 11% άριστες), Μέγερ 4 (4/10 επ.) / Μπουράκης (λ. - 35% υπ., 6% άριστες), Γκοτσίδης (λ. - 67% υπ., 33% άριστες), Αγγέλοφ, Σεμερτζίδης 1 (1 άσσος).