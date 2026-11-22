Σεφτέ στις νίκες στη Novibet Volley League έκανε η Καλαμάτα 80'. Οι Μεσσήνιοι επικράτησαν με 1-0 του ΟΦΗ και πήραν τους τρεις πρώτους τους βαθμούς.

Την πρώτη της νίκη στην φετινή Novibet Volley League πήρε η Καλαμάτα 80'. Οι «πράσινοι» δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο στον ΟΦΗ και επικράτησαν με 3-1 (25-18, 23-25, 25-17, 25-20) παίρνοντας εκτός από την πρώτη νίκη και τους πρώτους τους βαθμούς ανεβαίνοντας στην 9η θέση με 3. Οι Ηρακλειώτες από την πλευρά τους για ακόμα μία φορά μακριά από το γήπεδό τους ήταν κακοί γνωρίζοντας την ήττα που τους κράτησε στην 6η θέση με 9 βαθμούς.

H νίκη της Καλαμάτας συνδυάστηκε με την πρώτη παρουσία του Φλάβιο Γκουλινέλι στον πάγκο της Καλαμάτα 80 Affidea μετά την αδειοδότηση του.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Καραγιαννόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Σπίνας, Παρατηρητής: Δημάκης, Γραμματεία: Αγγιστριώτη.

Διακύμανση

1ο σετ: 5-8, 16-14, 21-16, 25-18

2ο σετ: 8-5, 13-16, 20-21, 23-25

3ο σετ: 8-6, 16-10, 21-15, 25-17

4ο σετ: 8-6, 16-13, 21-16, 25-20

*Οι πόντοι του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea προήλθαν: 10 άσσοι, 60 επιθέσεις (59% αποτελεσματικότητα), 9 μπλοκ, 19 λάθη αντιπάλων και του O.Φ.Η. οι πόντοι προήλθαν: 6 άσσοι, 39 επιθέσεις (45% αποτελεσματικότητα), 3 μπλοκ, 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-18, 23-25, 25-17, 25-20) σε 116΄.

Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Φλάβιο Γκουλινέλι): Ντιεντού 9π. (6/10επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), Ροντρίγκεζ 8 (4/9επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος, 67%υπ.), Μάρκου 20 (18/30επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Ζος 4 (3/4επ., 1 μπλοκ), Χόρβαρθ 13 (10/21επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 53%υπ., 27%αρ.), Αμπντελραχμάν 25 (19/27επ., 6 άσσοι, 50%υπ., 30%αρ.) / Ντάκουρης (λ. – 71%υπ., 43%αρ.), Δαλακούρας, Γκρουμούσας (λ), Κοντοστάθης.

Ο.Φ.Η. (Φρανκ Ντεπέστελε): Μάκινεν 9π. (7/19επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 44%υπ., 31%αρ.), Στρουγκάρεβιτς 5 (4/7επ., 1 μπλοκ), Μιχαήλοβιτς 9 (7/21επ., 2 άσσοι), Πουλ 19 (15/25επ., 1 μπλοκ, 3 άσσοι, 57%υπ., 48%αρ.), Οζοκόγιε 1 (1/8επ.), Μίτιτς 3 (3/4επ.) / Μιχελάκης (λ.-61%υπ., 43%αρ.), Παπαδόσηφος, Πασχαλέρης 1 (1/2επ.), Βλαχόπουλος, Σπηλιώτης 1 (1/1επ.).

Η γνώμη του πάγκου

Ο προπονητής του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea Φλάβιο Γκουλινέλι που λόγω της έκδοσης αδείας κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας του είπε: «Δεν νομίζω ότι ο λόγος που πετύχαμε την πρώτη μας νίκη ήταν το γεγονός ότι βρέθηκα για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας. Θεωρώ ότι σήμερα πραγματοποιήσαμε μια πολύ σταθερή και συνεπή εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Όλοι οι παίκτες συνέβαλαν σε αυτό και ιδιαίτερα ο Ροσίνι, ο οποίος έκανε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Αυτή είναι η απόδοση που μπορούμε να έχουμε ως ομάδα. Στα προηγούμενα παιχνίδια δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε σταθερά το επίπεδο που θέλουμε και αυτό μας κόστισε πολύ. Σήμερα δείξαμε τις πραγματικές μας δυνατότητες, αλλά ασφαλώς υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης. Είπα και στους παίκτες μου ότι αυτή είναι μόνο η πρώτη νίκη. Ελπίζω να αποτελέσει την αρχή μιας μεγάλης σειράς νικών. Πράγματι, το φετινό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και ισορροπημένο. Ακόμη και ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, γιατί κάθε έδρα μπορεί να κρύβει δυσκολίες, ακόμη και για τους ισχυρότερους. Το γνωρίζουμε πολύ καλά και το συζητήσαμε στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα. Αυτό που έχω ζητήσει από τους παίκτες μου είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό. Πρέπει να παλεύουμε όλοι μαζί, να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να διεκδικούμε κάθε φορά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για εμάς δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Κάθε αγώνας είναι ένας τελικός».

Ο Βέλγος προπονητής του ΟΦΗ Φρανκ Ντεπέστελε είπε: «Νομίζω ότι η Καλαμάτα πραγματοποίησε ίσως την καλύτερη εμφάνισή της στη φετινή σεζόν. Της αξίζουν συγχαρητήρια για τη νίκη. Από την πλευρά μας, συνεχίσαμε να παρουσιάζουμε την ίδια εικόνα που είχαμε και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα, παίζοντας χωρίς αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Η Καλαμάτα ήταν σίγουρα καλύτερη σήμερα και ιδιαίτερα στα δύο τελευταία σετ πίεσε πάρα πολύ με το σερβίς της. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά το πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια επιτρέψαμε στον αντίπαλο να επιστρέψει στο παιχνίδι. Είχαμε ευκαιρίες να τελειώσουμε κρίσιμες φάσεις, όμως δεν τις αξιοποιήσαμε. Με αυτόν τον τρόπο δώσαμε αυτοπεποίθηση στην Καλαμάτα, η οποία ανέβασε την απόδοσή της, πήρε τον έλεγχο και πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση. Εμείς μείναμε κάτω από τις δυνατότητές μας. Αυτό όμως είναι το βόλεϊ».