Ένας εξαιρετικός ΟΦΗ επικράτησε με 3-0 της Κηφισιάς και έφτασε τις 3 νίκες στις 4 πρώτες αγωνιστικές.

Οι μεγάλες εμφανίσεις του ΟΦΗ στην φετινή Novibet Volley League συνεχίζονται. Οι Κρητικοί χωρίς να αντιμετωπίσουν το παραμικρό πρόβλημα επικράτησαν με 3-0 (25-22, 25-17, 25-16) της Κηφισιάς και έφτασαν τις 3 νίκες στις 4 πρώτες αγωνιστικές.

Η ομάδα του Φρανκ Ντεπέστελε κυριάρχησε ειδικά μετά το πρώτο σετ, στο οποίο οι φιλοξενούμενοι ήταν ανταγωνιστικοί. Στα επόμενα δύο είχαμε έναν υγιεινό περίπατο των «ασπρόμαυρων» που συνεχίζουν όχι μόνο να κερδίζουν, αλλά και να παίζουν ωραίο βόλεϊ.

Μεγάλο όπλο για τους νικητές το μπλοκ, όπου και είχαν 12 πόντους πάνω στο φιλέ, ενώ πρώτος τους σκόρερ ήταν ο Στρουγγάρεβιτς με 10 πόντους. Για τους ηττημένους ο Μπάνοφ είχε 14 και ο Μολίνα 10, αλλά δεν έφτασαν για να πάρει κάτι η ομάδα τους στο ματς αυτό.