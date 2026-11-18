Ο ΟΦΗ δεν τα κατάφερε και στη ρεβάνς με την Γκίζεν χάνοντας και στο κατάμεστο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό κέντρο με 3-0 και έμεινε εκτός συνέχειας του Challenge Cup.

Όνειρο ήταν και πάει. Ο ΟΦΗ στην πρώτη του συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο Challenge Cup ήθελε τη νίκη κόντρα στην Γκίζεν για να ισοφαρίσει την ήττα στην Γερμανία και παλέψει στο χρυσό σετ για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με τον κόσμο στο πλευρό του;, καθώς οι Κρητικοί είχαν γεμίσει ασφυκτικά το Βαρδινογιάννειο Αθλητικό κέντρο, οι «ασπρόμαυροι» έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό και χάνοντας με 3-0 (16-25, 14-25, 19-25) αποκλείστηκαν με δύο ήττες. Η Γκίζεν στην φάση των «32» θα αντιμετωπίσει την Σουβάουκι από την Πολωνία.

Κανένας παίκτης δεν ήταν διψήφιος από τον ΟΦΗ, με τους Μιχαΐλοβιτς, Μάκινεν και Πουλ να κλείνουν τον αγώνα με 15/45 επιθέσεις και μόλις 16% αποτελεσματικότητα, όταν για την Γκίζεν η τριάδα Κέσελ, Χόμπους και Μίγκε ήταν ασταμάτητη σε όλους τους τομείς.

ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (16-25, 14-25, 19-25)

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 3 άσους, 24 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων ενώ της Γκίζεν από 4 άσους, 43 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων

ΟΦΗ (Φρανκ Ντεπέστελε): Μάκινεν 8 (6/17 επ., 2 άσοι, 52% υπ. – 30% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 5 (5/6 επ.), Μιχαΐλοβιτς 4 (2/13 επ., 2 μπλοκ), Πουλ 7 (7/15 επ., 71% υπ. – 21% άριστες), Οζοκόγε 4 (4/8 επ.), Μίτιτς 2 (2 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ., 64% υπ. – 36% άριστες), Πασχαλέρης 1 (0/3 επ., 1 άσος), Σπηλιώτης (0/1 επ.), Βλαχόπουλος

ΓΚΙΖΕΝ (Μάρκους Στούρβαλντ): Μέλερ 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Ρέλινγκ, Κέσελ 15 (12/16 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 72% υπ. – 50% άριστες), Χόμπους 15 (13/22 επ., 2 άσοι), Μίγκε 10 (9/17 επ., 60% υπ. – 30% άριστες), Μέντεθ 8 (6/6 επ., 2 μπλοκ) / Τσένγκερ (λ., 67% υπ. – 56% άριστες), Χατς