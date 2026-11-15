Τζιάβρας στο Gazzetta: «Eίτε είσαι αντίπαλος είτε παίζεις στον Παναθηναϊκό, θέλεις να παίζεις με κόσμο»

Ήττα με 3-2 γνώρισε ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι αιωνίων της Novibet Volley League. Σε ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου, ο Παναθηναϊκός φάνηκε ανώτερος και κυριάρχησε τελικά στο Μετς, ενώ για την αναμέτρηση μίλησε στο Gazzetta το λίμπερο του Ολυμπιακού, Δημήτρης Τζιάβρας.

Πραγματοποιήθηκε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί στη Novibet Volley League, με το αποτέλεσμα να κρίνεται πράγματι στις λεπτομέρειες. Το λίμπερο του Ολυμπιακού, Δημήτρης Τζιάβρας, μίλησε για την ιδιαιτερότητα των κεκλεισμένων των θυρών, τονίζοντας πως αυτό δεν βοηθά καμία από τις δύο ομάδες. Παράλληλα, έδωσε τις ευχές του στον αντίπαλο, Γιώργο Παπαλεξίου για το χειρουργείο του, ενώ το βλέμμα πλέον στρέφεται στη συνέχεια.

Όσα δήλωσε στο Gazzetta ο Δημήτρης Τζιάβρας:

Πρώτο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη σεζόν. Αρχικά, με το εντελώς άδειο Μετς, πέρα από το αποτέλεσμα, πώς έζησες το πρώτο ντέρμπι;: «Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, είτε είσαι αντίπαλος είτε παίζεις στον Παναθηναϊκό, νομίζω πως προτιμάς να παίζεις με κόσμο. Έτσι κι εμείς θα προτιμούσαμε να παίζουμε με κόσμο. Νομίζω έγινε ένα ματς πολύ υψηλού επιπέδου, κρίθηκε στις λεπτομέρειες, στο λίγο μέσα-έξω, στο ποιος είχε καλύτερο σέρβις στο τέλος. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που δώσαμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι από το αποτέλεσμα εννοείται. Είναι μία καλή βάση για τη συνέχεια αυτή θεωρώ. Αλλά νομίζω δεν πρέπει να παραλείψω το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει έναν αθλητή αυτή τη στιγμή, τον Γιώργο Παπαλεξίου, που είναι και φίλος μου, νομίζω ότι η σκέψη αρκετών συναθλητών μου και όλου του ελληνικού βόλεϊ είναι μαζί του, γιατί είχε και μία ατυχία με το χειρουργείο του και θα πάει πολύ πίσω. Επομένως, ήθελα να το αναφέρω κι αυτό, ότι σκεφτόμαστε όλοι τον Γιώργο».

Μετά την ήττα από τον Φλοίσβο, το 0-3 στην έδρα σας, πώς είδες την αντίδραση της ομάδας σου; Αυτό το αποτέλεσμα δεν κρίνει και τίποτα, αν και βρίσκεστε λίγο πιο χαμηλά βαθμολογικά. Δεν ξέρω αν αυτό έχει σημασία για εσάς ακόμα.: «Εντάξει, σίγουρα θα θέλαμε να νικήσουμε καθαρά και να είμαστε αυτή τη στιγμή πολύ πιο ψηλά, αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και πιστεύω θα ανακάμψουμε κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Επομένως, υπομονή και αν συνεχίσουμε έτσι, νομίζω μπορούμε να κοιτάμε αισιόδοξα το μέλλον».

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετές αλλαγές φέτος, με πολλές προσθήκες και μια εντελώς καινούργια ομάδα. Επέστρεψε και ο προπονητής με τον οποίο είχατε κατακτήσει το Challenge Cup. Πώς βλέπεις τη φετινή χρονιά για τον Ολυμπιακό.: «Ακριβώς, ναι. Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικό, είναι μία τελείως διαφορετική χρονιά για μένα. Εννιά χρόνια που είμαι εδώ πέρα δεν έχω ξαναζήσει να αλλάζει σχεδόν όλη η ομάδα. Νομίζω βρίσκουμε σιγά-σιγά τη χημεία, αρχίζουμε να μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον, αρχίζουμε να βρίσκουμε τους ρόλους μας μέσα στο γήπεδο. Ρόλος και δικός μου εννοείται που είμαι πιο παλιός, είναι να μπορέσω να βοηθήσω και τα παιδιά να βρούμε την κατάλληλη χημεία. Και ο προπονητής θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος για να μας οδηγήσει σε αυτό το κομμάτι».

Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει παραμείνει σχεδόν ίδια τα τελευταία τρία χρόνια και φαίνεται να έχει βρει την πεπατημένη της, παίζοντας αρκετά καλά μαζί. Πώς το προσεγγίζετε αυτό ως Ολυμπιακός; Πώς βλέπετε τον Παναθηναϊκό;: «Τίποτα, είναι κάτι που δεν μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε. Εννοείται, εμείς προσαρμοζόμαστε με βάση αυτά που γνωρίζει το σταφ και εμείς οι πιο παλιοί για τον Παναθηναϊκό, ώστε να είμαστε λίγο καλύτεροι στο διάβασμα του αντιπάλου. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες πραγματικά υψηλού επιπέδου, με παίκτες οι οποίοι πρωταγωνιστούν και στο παγκόσμιο βόλεϊ, όχι μόνο στην Ελλάδα».