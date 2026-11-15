Βουλκίδης στο Gazzetta: «Μακάρι να το ζουν όλοι αυτό, είναι κάτι μαγικό να παίζεις τέτοια ματς»

Μετά το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Novibet Volley League, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του Ολυμπιακού σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με 3-2 στο Μετς, ο MVP της βραδιάς, Θοδωρής Βουλκίδης, μίλησε στο Gazzetta.

Το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός είναι ένα παιχνίδι που αναμένεται κάθε χρόνο. Ωστόσο, δυστυχώς αυτή τη φορά υπήρχε η ιδιαιτερότητα των κεκλεισμένων των θυρών, λόγω παραβάσεων, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε να παρακολουθούμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και υψηλού επιπέδου παιχνίδια βόλεϊ που έχουμε δει ποτέ στην Ελλάδα... από τους καναπέδες.

Ο κεντρικός του Παναθηναϊκού και MVP, Θοδωρής Βουλκίδης, μίλησε στο Gazzetta για τη δική του ανυπομονησία, την ανάγκη να υπάρχει ο κόσμος σε τέτοια παιχνίδια και φυσικά για τη συνέχεια.

Όσα δήλωσε ο Θοδωρής Βουλκίδης στο Gazzetta:

Πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν. Πώς αισθάνεσαι; Πώς σου φάνηκε;: «Ε, πολύ περίεργο παιχνίδι, δεν μ' αρέσει το συγκεκριμένο παιχνίδι με άδειο γήπεδο. Νομίζω πρώτη φορά το έζησα έτσι. Παρ' όλα αυτά, το απολαύσαμε, απολαύσαμε ένα βόλεϊ σήμερα πάρα πολύ υψηλού επιπέδου. O Ολυμπιακός έχει βελτιωθεί, έχει γίνει πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλουν λίγο να δέσουν την ομάδα, αλλά οι παίκτες που έχει είναι απίστευτα καλοί, όπως και ο προπονητής. Πιστεύω θα βελτιωθούν και θα γίνουν πολύ καλύτεροι, γι' αυτό και εμείς κάθε μέρα θα πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να μη μας περάσουν».

Έχεις ένα καλό συνήθειο να είσαι πάντοτε έτοιμος στα ντέρμπι των αιωνίων, ενώ σήμερα πήρες κιόλας το MVP. Θέλω να μου πεις πώς ένιωσες εσύ ο ίδιος το ντέρμπι και τι σημαίνει για σένα να παίζεις σε ένα παιχνίδι με τέτοιες απαιτήσεις;: «Σήμερα το πρωί σκεφτόμουν, πώς κάποια στιγμή, όταν τελειώσω με την αθλητική ζωή, πότε θα ξαναβρώ αυτά τα συναισθήματα; Με ποιον τρόπο μπορώ να ξαναβρώ αυτό το συναίσθημα; Γιατί σήμερα το πρωί, είχα βάλει ξυπνητήρι στις 8:30 για να ξυπνήσω και ξύπνησα από τις 6:00 με υπερένταση, χωρίς να μπορώ να κοιμηθώ άλλο. Και όλη η μέρα με πάει στην τρέλα, ας πούμε, αλλά είναι... Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια ένα τέτοιο συναίσθημα. Μακάρι να το ζουν όλοι αυτό το πράγμα, γιατί είναι κάτι απίστευτο, κάτι μαγικό να παίζεις τέτοια ματς και περιμένω το επόμενο».

Τι λέει αυτή η νίκη για την ομάδα σου; Τι κρατάτε για να προχωρήσετε στα επόμενα παιχνίδια; Γιατί είναι μία νίκη που, ναι μεν, είναι νίκη, αλλά δεν σημαίνει και τίποτα. : «Δεν λέει κάτι αυτή η νίκη. Το μόνο που λέει είναι βαθμολογικά, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Θέλουμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι, έχουμε μεγάλους στόχους για φέτος και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ για όλο αυτό και μακάρι να τα καταφέρουμε όλα αυτά που θέλουμε».