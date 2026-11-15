Σε ένα μαγικό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Novibet Volley League με 3-2 και έκανε το τέσσερα στα τέσσερα. Απίστευτο θέαμα και από τις δύο ομάδες.

Σε ένα παιχνίδι πραγματική διαφήμιση του βόλεϊ και της Novibet Volley League, ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο άδεια λόγω τιμωρίας Μετς, να επικρατήσει του Ολυμπιακού με 3-2 (25-22, 22-25, 25-21, 22-25, 15-12) και να κάνει το τέσσερα στα τέσσερα στο πρωτάθλημα, πέφτοντας στην 2η θέση, καθώς μόνος πρώτος με 12 βαθμούς είναι ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου.

Οι Πειραιώτες από την πλευρά τους μετά την βαριά ήττα από τον Φλοίσβο, έδειξαν σαφώς έναν πολύ καλύτερο πρόσωπο, διεκδίκησαν ως το τέλος τη νίκη και μπορεί να μην την πήραν αλλά μας έδειξαν πως η συνέχεια θα είναι εξαιρετική για το πρωτάθλημα.

Τα σερβίς έκαναν το 1-0 για τον Παναθηναϊκό

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν να πάρουν νωρίς ένα προβάδισμα τεσσάρων πόντων (3-7). Στο σημείο εκείνο ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος πήρε τάιμ άουτ και οι «πράσινοι» οχι μόνο μείωσαν, αλλά πήραν και προβάδισμα με 9-8.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να είναι μαζί μέχρι και το 20-20, με τους «πράσινους» να στηρίζονται και πάλι στο σερβίς τους και να κάνουν ένα 4-0 που ουσιαστικά τους έδωσε και το σετ. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 24-22, αλλά ο Καρλ έκανε το 25-22 και το 1-0.

Πήγε να κάνει την μεγάλη ανατροπή ο Παναθηναϊκός αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε

Στο δεύτερο σετ είδαμε το ίδιο πράγμα αλλά χωρίς την αγωνία του πρώτου. Οι φιλοξενούμενοι δηλαδή με όπλο το μπλοκ, αλλά και το σερβίς, κατάφεραν να πάρουν μια διαφορά τεσσάρων πόντων που όχι μόνο την κράτησαν ως το τέλος, αλλά κατάφεραν να φτάσουν και στο 15-21 και μετά στο 19-24. Στο σημείο εκείνο οι γηπεδούχοι τα έδωσαν όλα για να κάνουν επική ανατροπή, έκαναν ένα 3-0 και μείωσαν σε 22-24, αλλά ένα λάθος σερβίς του Γκάσμαν έκανε το 22-25 και το 1-1.

Ντέρμπι μέχρι το 17-17 για το προβάδισμα του Παναθηναϊκού

Το τρίτο σετ ήταν και το πιο αμφίρροπο με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο προσφέροντάς μας ωραίο θέαμα. Κανένας δεν άφηνε τον άλλον να πάρει σημαντικό προβάδισμα, μέχρι να φτάσουμε στο 17-17. Στο σημείο εκείνο και πάλι με... όπλο το σερβίς οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 21-18 για να φτάσουν στο 25-21 και το 2-1.

Μεγάλη αντεπίθεση με μπροστάρη τον Σπένσερ για το 2-2

Στο τέταρτο και όχι τελευταίο σετ, είδαμε σπουδαίο θέαμα και μεγάλη κόντρα από τις δύο ομάδες. Οι «πράσινοι» πήραν νωρίς ένα προβάδισμα δύο πόντων που κατάφεραν να φτάσει στους 4 (17-13), δείχνοντας έτοιμοι για να κάνουν το 3-1 και να πάρουν όχι μόνο τη νίκη, αλλά και το τρίποντο.

Στο σημείο εκείνο οι Πειραιώτες με μπροστάρη τον Σπένσερ που έκανε μεγάλα μπλοκ, αλλά και ακόμα μεγαλύτερα σερβίς κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 20-20 και να πάρουν προβάδισμα με 21-22. Ο Ράπτης με πάιπ έκανε το 22-24 και ο Ατανάσοφ με άσο το 22-25 για να στείλει το ντέρμπι στο τάι μπρέικ.