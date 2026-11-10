Ο ΟΦΗ δεν τα κατάφερε στην Ευρωπαίκή του πρεμιέρα καθώς έχασε με 3-0 από την Γκίσεν για τους «64» του Challenge Cup και θα τα δώσει όλα για την πρόκριση στη ρεβάνς του Ηρακλείου.

Τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της ιστορίας του στο βόλεϊ ανδρών έδωσε ο ΟΦΗ, ο οποίος γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ από τη γερμανική Γκίσεν, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη φάση των «64» Challenge Cup.

Οι Κρητικοί δεν κατάφεραν να συνδυάσουν την ιστορική τους πρεμιέρα με ένα θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο η υπόθεση πρόκριση παραμένει ανοιχτή, καθώς στη ρεβάνς του Ηρακλείου (18/11, 19.00) θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την ανατροπή μπροστά στο κοινό τους.

Με το νέο σύστημα πρόκρισης, ο ΟΦΗ χρειάζεται νίκη με οποιοδήποτε σκορ στη δεύτερη αναμέτρηση, ώστε να οδηγήσει την πρόκριση στο «χρυσό σετ», το οποίο θα πρέπει επίσης να κατακτήσει για να συνεχίσει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Γκίζεν επέβαλε τον ρυθμό της και πήρε τη νίκη με 3-0 (25-17, 25-20, 25-19), έχοντας ως μεγάλο όπλο το μπλοκ της. Οι Γερμανοί κατέγραψαν συνολικά 17 μπλοκ στα τρία σετ, στοιχείο που έκανε τη διαφορά και δυσκόλεψε σημαντικά την επιθετική λειτουργία των Κρητικών.

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Φρανκ Ντεπέστελε, επέλεξε παράλληλα να διαχειριστεί τον χρόνο συμμετοχής ορισμένων βασικών παικτών του. Οι Μάκινεν, Στρουγκάρεβιτς και Μιχάλοβιτς πήραν ανάσες, αγωνιζόμενοι για μικρό χρονικό διάστημα ως αλλαγές, ενώ και ο Μίτιτς αποσύρθηκε στον πάγκο μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-11, 21-16, 25-17

2ο σετ: 8-7, 16-12, 21-17, 25-20

3ο σετ: 8-4, 16-10, 21-14, 25-19

*Οι πόντοι της Γκίζεν προήλθαν από 7 άσσους, 36 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και του ΟΦΗ προήλθαν από 2 άσσους, 30 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-20, 25-19) σε 73′

ΓΚΙΣΕΝ (Μάρκους Στέουρβαλντ): Μούλερ 11 (5/10 επ., 6 μπλοκ), Ρόλινγκ 3 (3 μπλοκ), Κεσέλ 6 (6/9 επ., 58% υπ. – 17% άριστες), Χόμπους 16 (12/18 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Μίγκε 20 (11/31 επ., 5 άσσοι, 4 μπλοκ, 68% υπ. – 11% άριστες), Μέντες 4 (2/9 επ., 2 μπλοκ) / Ζένγκερ (λ, 82% υπ. – 36% άριστες), Χατς.

Ο.Φ.Η. (Φρανκ Ντεπέστελε): Παπαδόσηφος 3 (3/11 επ., 17% υπ. – 4% άριστες), Πασχαλέρης 9 (8/29 επ., 1 άσσος), Σπηλιώτης 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ), Πουλ 10 (8/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 85% υπ. – 15% άριστες), Οζοκούε 10 (7/10 επ., 3 μπλοκ), Μίτιτς / Μιχελάκης (λ, 65% υπ. – 24% άριστες), Μάκινεν, Μιχάλοβιτς, Βλαχόπουλος.