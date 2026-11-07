Ο ΟΦΗ δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον Μίλωνα τον νίκησε με 3-0 και πέτυχε την δεύτερη νίκη του στη Novibet Volley League.

Σε παράσταση για έναν ρόλο, αυτόν του γηπεδούχοι, εξελίχθηκε η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Μίλωνα στο Ηράκλειο. Οι Κρητικοί επικράτησαν των «πράσινων» της Νέας Σμύρνης με 3-0 (25-19, 25-13, 25-23) και πέτυχαν την δεύτερη νίκη τους στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Novibet Volley League.

Ο Μίλωνας που πέρσι βρέθηκε μια ανάσα από το να συμμετάσχει στον τελικό του πρωταθλήματος, έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα την χρονιά, καθώς γνώρισε την τρίτη του ήττα σε ισάριθμους αγώνες.

Στα του αγώνα, τα δύο πρώτα σετ ήταν υγιεινός περίπατος για τους νικητές που έκαναν ό,τι ήθελαν τον αντίπαλό τους. Μόνο στο τρίτο είχαμε ντέρμπι, αν και αρχικά ο ΟΦΗ προηγήθηκε με 20-15, για να μειώνουν οι φιλοξενούμενοι σε 20-18 και μετά 24-23, αλλά ο Ερνάντες έχασε το σερβίς και έτσι έγινε το 25-23 και το 3-0.

Διαιτητές: Παπαδογούλας, Καραπουλάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κόκκας, Παρατηρητής: Βλαχάκης, Γραμματεία: Μελισουργάκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-12, 21-14, 25-19

2ο σετ: 8-4, 16-10, 21-12, 25-13

3ο σετ: 8-5, 16-12, 21-18, 25-23

*Οι πόντοι του Ο.Φ.Η. προήλθαν: 0 άσσοι, 39 επιθέσεις (60% αποτελεσματικότητα), 12 μπλοκ, 24 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων οι πόντοι προήλθαν: 7 άσσοι, 33 επιθέσεις (38% αποτελεσματικότητα), 1 μπλοκ, 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-13, 25-23) 71΄

Ο.Φ.Η. (Φρανκ Ντεπέστελε): Μακίνεν 3 (1/4επ., 2 μπλοκ, 57% υπ.), Στρουγκάρεβιτς 9 (8/9επ., 1 μπλοκ), Μιχαήλοβιτς 12 (12/24επ.), Πουλ 8 (8/11επ., 48%υπ., 29%αρ.), Οζοκόγιε 11 (6/11επ., 5 μπλοκ), Μίτιτς 5 (2/2επ., 3 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ. - 55%υπ., 36%αρ.), Καφαντάρης, Παπαδόσηφος 3 (2/4επ., 1 μπλοκ, 14%υπ.).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Ράτκο Πέρις): Θεοδόσης 7 (6/8επ., 1 άσσος), Αγκάμεζ 2 (1/4επ., 1 άσσος), Μαντελίδης 7 (5/18επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 50%υπ., 21%αρ.), Αραπάκης, Εμπαντιμπούρ 2 (2/11επ., 31%υπ., 23%αρ.), Ερνάντεζ 14 (13/30επ., 1 άσσος) / Βελούδης (λ. - 48%υπ., 24%αρ.), Πέτκοφ 1 (1/1επ.), Βάνκερ 4 (1/1επ., 3 άσσοι), Σταθέλος 3 (3/9επ.), Δοροβάτας, Παπαδόπουλος 1 (1/5επ., 60%υπ., 10%αρ.).