Με φοβερό σερβίς και εξαιρετικό μπλοκ ο Παναθηναϊκός πέρασε δια περιπάτου από το Ρέθυμνο επικρατώντας με 3-0 του ΝΟΠΕΡ κάνοντας το τρία στα τρία στη Novibet Volley League.

Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός στο Ρέθυμνο. Οι νταμπλούχοι παίζοντας σοβαρά δεν συνάντησαν το παραμικρό πρόβλημα κόντρα στον ΝΟΠΕΡ επικρατώντας άνετα με 3-0 (14-25, 16-25, 19-25) κάνοντας έτσι το τρία στα τρία στην φετινή Novibet Volley League.

Ο αγώνας δεν χρήζει ανάλυσης με τους φιλοξενούμενους να κάνουν ό,τι θέλουν στο ματς και να μην αφήνουν τους γηπεδούχους να φτάσουν σε κάποιο σετ τους 20 πόντους. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Νίλσεν με 18 πόντους και τον ακολούθησε ο Γιάντσουκ με 10. Ο Καρλ είχε 9 και αναδείχθηκε MVP του ματς.

Διαιτητές: Αγγελίδης, Κόκκας, Τσάλεντζ ρέφερι: Καραπουλάκης, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Γραμματεία: Παπαδάκη Ανθ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 8-16, 12-21, 14-25

2ο σετ: 4-8, 10-16, 16-21, 16-25

3ο σετ: 5-8, 12-16, 17-21, 19-25

*Οι πόντοι του Ν.Ο.Π.Ε. Ρεθύμνου προήλθαν: 2 άσσοι, 18 επιθέσεις, (28% αποτελεσματικότητα), 1 μπλοκ, 28 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού οι πόντοι προήλθαν: 10 άσσοι, 38 επιθέσεις, (58% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ, 16 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 0-3 (14-25, 16-25, 19-25) σε 73΄

Ν.Ο.Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Τόμας Καλιμπέρτι): Μαρούλης, Μπαρέρα 7 (7/20επ.), Γκάγκο, Καρντόσο 1/14επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι, 33%υπ., 27%αρ.), Πιέτρουτζουκ 6 (6/19επ., 24%υπ., 12%αρ.), Ολντάνι 1 (1/5επ.) / Παχιαδάκης (λ. - 42%υπ., 21%αρ.), Κανακάκης, Αυλωνίτης, Μανωλάκης 2 (2/3επ.).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 9 (6/9επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), Γιάντσουκ 10 (4/10επ., 1 μπλοκ, 5 άσσοι, 42%υπ., 25%αρ.), Νίλσεν 18 (16/21επ., 2 μπλοκ), Καρλ 9 (7/16επ., 2 άσσοι, 31%υπ., 23%αρ.), Βουλκίδης 8 (3/4, 4 μπλοκ, 1 άσσος) / Χανδρινός (λ. - 82%υπ., 36%αρ.), Ανδρεόπουλος 2 (2/5επ., 33%υπ., 33%αρ.), Μανδηλάρης, Πρωτοψάλτης, Κασαμπαλής.