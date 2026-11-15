Μετά τον Πανιώνιο ο Παναθηναϊκός έγινε η δεύτερη ομάδα με πέντε στα πέντε. Οι «πράσινες» επικράτησαν στα Μεσόγεια του Μαρκόπουλου με 3-0 και συνέχισαν αήττητες στην Volley League Γυναικών.

Το νικηφόρο σερί του στην φετινή Volley League Γυναικών συνέχισε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» δυσκολεύτηκαν λίγο στο πρώτο σετ, αλλά στην συνέχεια δεν αντιμετώπισαν το παραμικρό πρόβλημα στο να φτάσουν στο άνετο 3-0 (22-25, 20-25, 14-25) και στο πέντε στα πέντε στο πρωτάθλημα, κάτι που έχει κάνει και ο Πανιώνιος.

Για το Μαρκόπουλο που όπως αναφέραμε πάλεψε στο πρώτο σετ, αυτή ήταν η τρίτη ήττα με την ομάδα του Γιώργου Ρούσση να βρίσκεται στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Θυμίζουμε πως στο πρωτάθλημα των γυναικών φέτος μετράνε οι νίκες και όχι οι βαθμοί ανάλογα τα σετ. Κάθε νίκη δίνει 2 πόντους και κάθε ήττα 1.

Στα του αγώνα οι πρωταθλήτριες που έπαιξαν με την Ηλιοπούλου στην πάσα, είδαν τις γηπεδούχες να παίρνουν ένα προβάδισμα, ωστόσο στο τέλος πάτησαν γκάζι και έφτασαν στο 0-1 και εκεί θα λέγαμε πως κρίθηκαν όλα. Το 0-2 έγινε πιο εύκολα και το 0-3 με υγιεινό περίπατο για να πάρουν μια άνετη νίκη που τους ανεβάζει και πάλι στην κορυφή μαζί με τον Πανιώνιο.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες η εξαιρετική Γουάιτ με 21 πόντους και την ακολούθησε η Ορβόσοβα με 13. Για τις ηττημένες μόνο η Τιτέλη με 11 είχε διψήφιο αριθμό και δεν έφτανε για να πάρει κάτι η ομάδα της από το ματς αυτό.

Διαιτητές: Γεωργάκη, Χατζηβασιλείου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατσούλης, Παρατηρητής: Πολίτης, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Διακύμανση

1ο σετ: 6-8, 16-12, 21-20, 22-25

2ο σετ: 6-8, 12-16, 15-21, 20-25

3ο σετ: 8-7, 12-16, 13-21, 14-25

Τα σετ: 3-0 (22-25, 20-25, 14-25) σε 79′.

*Οι πόντοι του ΑΟΜ προήλθαν από 4 άσσους, 29 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΠΑΟ προήλθαν από 4 άσσους, 43 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Μαρκόπουλο (Γιώργος Ρούσης): Xαλούσκα 8 (7/25 επ., 1 άσσος), Αλλαγιάννη 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Ζιρού 4 (2/7 επ., 2 μπλοκ), Μιχάλιεβιτς 2 (0/2 επ., 2 μπλοκ), Γκουτς 8 (6/23 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 36% υπ.-28% άριστες), Τιτέλη 11 (10/27 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ.-23% άριστες) / Κοντούδη (λ, 25% υπ.-25% άριστες), Παιδοκούκη, Νικολαΐδη, Δήμου, Ανδριοπούλου, Ραζακιά 1 (1/6 επ., 60% υπ.-20% άριστες)

Παναθηναϊκός (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 21 (15/31 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 27% υπ. – 09% άριστες), Ηλιοπούλου, Ντέλιτς 3 (3/9 επ.), Τοντάι 8 (6/11 επ., 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 8 (8/14 επ., 25% υπ. – 25% άριστες), Ορβόσοβα 13 (9/18 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Ρόγκα λ. (50% υπ. – 36% άριστες), Γκρέκα 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ράπτη 2 (2 άσσοι), Κωνσταντινίδου, Κυπαρίσση 3 (1/5 επ., 2 μπλοκ).