Την δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στη Novibet Volley League πέτυχε ο Πανιώνιος με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να επικρατεί και της Καλαμάτας 80' με 3-0.

Μετά τη νίκη μέσα στο Ζηρίνειο επί της Κηφισιάς, ο Πανιώνιος κατάφερε να κάνει το δύο στα δύο στη Novibet Volley League. Οι «κυανέρυθροι» πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση επικράτησαν της Καλαμάτας 80' με 3-0 (25-22, 25-21, 25-23) και πήραν το τρίποντο φτάνοντας τους πέντε βαθμούς.

Οι Μεσσήνιοι από την πλευρά τους γνώρισαν την δεύτερη ήττας τους μετά από αυτή της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό εντός έδρας. Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος και ειδικά στα τελειώματα των σετ, φτάνοντας έτσι στη νίκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 21-20, 25-22

2ο σετ: 7-8, 16-13, 21-19, 25-21

3ο σετ: 6-8, 13-16, 20-21, 25-23

*Οι πόντοι του Πανιώνιου Betsson προήλθαν από 8 άσσους, 39 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλου, ενώ της Καλαμάτας προήλθαν από 5 άσσους, 37 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλου.

Τα σετ: 25-22, 25-21, 25-23

Πανιώνιος (Νέβεν Μαϊστόροβιτς): Άβιλα 9 (4/7 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Τοντόροβιτς 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 14 (10/19 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπαρμπούνης 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 0% άριστες), Χαγκπαράστ 17 (15/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 62% υπ. – 25% άριστες), Λινάρδος 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ) / Τακαχάσι (λ, 60% υπ. – 0% άριστες), Σωνάκης (λ, 40% υπ. – 10% άριστες), Δρογκάρης, Νανόπουλος 5 (4/9 επ., 1 άσσος, 27% υπ. – 0% άριστες).

Καλαμάτα (Φλάβιο Γκουλινέλι): Ντιέντιου 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Ροντρίγκεζ 10 (8/10 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 20 (15/24 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Χόρβαθ 3 (3/7 επ., 67% υπ. – 53% άριστες), Ελχοσίνι 8 (7/14 επ., 1 άσσος, 55% υπ. – 14% άριστες) / Γκρουμούσας (λ, 50% υπ. – 12% άριστες), Ντάκουρης, Κοντοστάθης.