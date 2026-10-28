Την πρώτη μεγάλη έκπληξη της χρονιάς έκανε το Ρέθυμνο στο Novibet League Cup με τους Κρητικούς να επικρατούν με 3-2 του Πανιωνίου και να προκρίνονται στα προημιτελικά όπου και θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.

Σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι γεμάτο συγκινήσεις και αγωνία, ο ΝΟΠΕΡ κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Novibet League Cup. Οι Ρεθυμνιώτες επικράτησαν με 3-2 (25-21, 25-21, 23-25, 20-25, 15-6) του Πανιωνίου κάνοντας την πρώτη μεγάλη έκπληξη της χρονιάς.

Ο αγώνας ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι με τους γηπεδούχους να στηρίζονται στο μπλοκ και να κάνουν με άνεση το 2-0. Στην συνέχεια ο Πανιώνιος αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Χαγκμπαράστ.

Έτσι όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ με τους γηπεδούχους να παίρνουν από νωρίς μια διαφορά, να την κρατάνε και να φτάνουν στην μεγάλη νίκη και πρόκριση στα προημιτελικά του Novibet League Cup.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (25-21, 25-21, 23-25, 20-25, 15-6)

*Οι πόντοι του ΝΟΠΕΡ προήλθαν από 2 άσους, 59 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων ενώ του Πανιωνίου από 5 άσους, 62 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων

ΝΟΠΕΡ (Γκαλιμπέρτι): Μαρούλης 2 (2/2 επ.), Μπαρέρα 23 (19/34 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Γκάγκο 7 (4/7 επ., 3 μπλοκ), Καρντόσο 15 (13/23 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 32% άριστες), Πιετρούτσουκ 12 (11/26 επ., 1 μπλοκ, 54% υπ. – 29% άριστες), Ολντάνι 6 (3/7 επ., 3 μπλοκ) / Παχιαδάκης (λ., 35% υπ. – 18% άριστες), Μανωλάκης

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μαϊστόροβιτς): Πετρέας 1 (1/3 επ.), Τοντόροβιτς 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Νανόπουλος 5 (5/13 επ., 46% υπ. – 23% άριστες), Ατανασίεβιτς 21 (17/34 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Χαγκπαράστ 24 (22/41 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 48% υπ. – 6% άριστες), Λινάρδος 7 (6/10 επ., 1 μπλοκ) / Τακαχάσι (λ., 67% υπ. – 8% άριστες), Μπράιαν 8 (3/6 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Μπαρμπούνης 2 (2/8 επ., 44% υπ. – 6% άριστες), Σωνάκης (λ.)