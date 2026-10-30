Με πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα που έπαιξε κόντρα στην πρώην ομάδα της, ο Πανιώνιος με ανατροπή από 1-2 σετ νίκησε 3-2 του Ολυμπιακό στο κατάμεστο «Ανδρέας Βαρίκας».

Με σκορ 3-2 επικράτησε ο Πανιώνιος του Ολυμπιακού στο κατάμεστο από κόσμο γήπεδό του. Οι Κυανέρυθρες διατήρησαν το αήττητο στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών και υποχρέωσαν την ομάδα του Πειραιά στην πρώτη φετινή της ήττα.

Στο πρώτο σετ το 7-9 του Ολυμπιακού έγινε 14-9 για τον Πανιώνιο, οι Ερυθρόλευκες δεν κατάφεραν να μπουν στη διεκδίκησή του και η Λαμπρούση με μπλοκ έκανε το 25-20.

Στο δεύτερο σετ ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 6-1 με μπλοκ της Ατανασίγιεβιτς. Η Μπάνιστερ μείωσε στον πόντο (6-5), όμως οι κυανέρυθρες διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το 14-15. Με δύο συνεχόμενους άσσους της Σαφμάστερ ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +3 (15-18) για να ακολουθήσει κόντρα επίθεση της Μλεΐνκοβα για το +4 των φιλοξενούμενων (15-19). Με δύο μπλοκ από Μπάνιστερ, Κωνσταντίνου οι ερυθρόλευκες ισοφάρισαν σε 1-1 σετ με 18-25.

Στο τρίτο σετ ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το 9-9 σε 9-12 με κόντρα επίθεση της Μπάνιστερ. Η Αμερικανίδα διαγώνια με άσσο έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων στην ομάδα της (12-16) για να φτάσει η διαφορά μέχρι και στο +5 (14-19). Η Βασιλαντωνάκη μείωσε από τα εννέα μέτρα στους τρεις (16-19), αλλά δύο λάθη του Πανιωνίου μετά το τάιμ άουτ της ομάδας του Πειραιά έκαναν το σκορ 16-21. Η Κριβοσίσκα με μπλοκ έδωσε πέντε σετ μπολ στον Ολυμπιακό για να ακολουθήσει άουτ επίθεση της Βασιλαντωνάκη για το 19-25.

Στο τέταρτο σετ ο Πανιώνιος από την αρχή πήρε προβάδισμα και σε αντίθεση με το δεύτερο σετ δεν άφησε τον Ολυμπιακό σε κανένα σημείο να απειλήσει. Η διαφορά έφτασε σε διψηφιο αριθμό και η Βασιλαντωνάκη έκανε το 25-14 για να οδηγήσει τον αγώνα στο τάι μπρέικ.

Το τάι μπρέικ ήταν μονόλογος του Πανιωνίου, ο οποίος με τα σερβίς από Λαμπρούση, Ντι Ιούλιο προηγήθηκε με 10-1, για να διαμορφώσει η Ατανασίγιεβιτς το τελικό 15-05.

Διαιτητές: Νικάκης, Γεωργιάδης Στ., Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής Διαιτησίας: Ονόπας, Παρατηρητής Αγώνα: Καλπακτσόγλου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-11, 21-16, 25-20

2ο σετ: 8-5, 15-16, 17-21, 18-25

3ο σετ: 8-7, 12-16, 16-21, 19-25

4ο σετ: 8-3, 16-9, 21-11, 25-14

5ο σετ: 5-1, 8-1, 12-4, 15-5

Τα σετ:

3-2 (25-20, 18-25, 19-25, 25-14, 15-05)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Γιουνούς Οτσάλ): Κούμπουρα 22 (19/36 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γκρόζερ 4 (4/7 επ., 38% υπ. – 15% άριστες), Ντάικεμα 2 (2/2 επ.), Ατανασίγιεβιτς 20 (15/32 επ., 5 μπλοκ, 65% υπ. – 35% άριστες), Ζακχαίου 8 (8/13 επ.), Καρέλια 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 64% υπ. – 36% άριστες), Βασιλαντωνάκη 8 (6/9 επ., 2 άσσοι, 43% υπ. – 22% άριστες), Σέτναν 1 (1/1 επ.), Ντι Ιούλιο 1 (1 άσσος), Σπανού, Λαμπρούση 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Σάφμαστερ 4 (2/7 επ., 2 άσσοι), Κριβοσίσκα 6 (4/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 14 (13/31 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. – 27% άριστες), Κωνσταντίνου 13 (9/18 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 46% υπ. – 19% άριστες), Μπάνιστερ 22 (16/38 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Χατζηευστρατιάδου 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 61% υπ. – 35% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ανδρικοπούλου 2 (2/3 επ.), Τερζόγλου 3 (3/6 επ.), Ζαφειρίου.