Ο Ολυμπιακός πέρασε για περιπάτου από τη Νέα Σμύρνη επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση του Μίλωνα (0-3).

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και χωρίς να αφήσει το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον Μίλωνα, ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Νέα Σμύρνη επικρατώντας των «πράσινων» με 3-0 (20-25, 17-25, 18-25) και έκανε και αυτός το δύο στα δύο χωρίς να χάσει σετ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ένα επίπεδο πάνω από τους αντιπάλους τους και με εξαιρετικό σερβίς δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης, κάτι που άλλωστε φαίνεται και στην διαφορά των σετ, καθώς ο Μίλωνας μόνο στο πρώτο κατάφερε να φτάσει τους 20 πόντους, χωρίς και πάλι να βάλει δύσκολα στον αντίπαλό του.

Τα σετ: 0-3 σε 79’ (20-25, 17-25, 18-25)

Διακύμανση

1ο σετ: 6-8, 15-16, 16-21, 20-25

2ο σετ: 4-8, 11-16, 14-21, 17-25

3ο σετ: 6-8, 12-16, 16-21, 18-25

** Οι πόντοι του ΑΟΝΣ Μίλων προήλθαν από 1 άσο, 31 επιθέσεις, 4 μπλοκ, 19 λάθη αντιπάλου και του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσους, 36 επιθέσεις, 7 μπλοκ, 25 λάθη αντιπάλου.

ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ (Ράτκο Πέρις): Θεοδόσης 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Αγκάμες 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ), Τερ Χορστ 10 (9/18 επ., 1 μπλοκ, 54% υπ. – 46% άριστες), Βάνκερ, Εμπαντιπούρ 8 (6/13 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 60% υπ. – 50% άριστες), Ερνάντες 9 (9/24 επ.) / Βελούδης (λ., 14% υπ. – 14% άριστες), Μαντελίδης, Αραπάκης, Δοροβάτας (λ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ONEX (Αλμπέρτο Τζουλιάνι): Ατανάσοφ 8 (6/12 επ., 2 μπλοκ, 64% υπ. – 29% άριστες), Σπένσερ 9 (6/6 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Βαϊόπουλος 5 (3/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Μπαρανόβιτς 1 (1 μπλοκ), Χέινς 14 (12/23 επ., 2 άσοι), Ρερς 11 (8/11 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 25% υπ. – 17% άριστες) / Τζιάβρας (λ., 44% υπ. – 44% άριστες), Χασμπάλα 1 (1 άσος), Κωτσάκης 1 (1/1 επ.), Κωνσταντινίδης (λ.)