Ο Ολυμπιακός παρότι έχανε με 2-0 από την Μπενφίκα στο Ρέντη, επικράτησε με 3-2 και έμεινε... ζωντανός στην μάχη της πρόκρισης στους «32» του Challenge Cup.

Ένας φοβερός Ολυμπιακός, παρότι έχανε με 2-0, κατάφερε να κάνει μεγάλη ανατροπή και να επικρατήσει με 3-2 (16-25, 23-25, 25-15, 25-22, 15-10) της Μπενφίκα, μένοντας... ζωντανός στην μάχη της πρόκρισης στους «32» του Challenge Cup.

Πλέον η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς θέλει νίκη και στην Πορτογαλία για να πάρει την πρόκριση. Αν χάσει ακόμα και με 3-0 θα υπάρξει χρυσό σετ και όποιος το πάρει θα συνεχίσει στην διοργάνωση.

Στα του αγώνα οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν πολύ άσχημα στο ματς και έχασαν με χαρακτηριστική άνεση το πρώτο σετ, ενώ στο δεύτερο είχαμε μάχη που πήραν και πάλι οι φιλοξενούμενες. Εκεί όμως που όλα έδειχναν πως η Μπενφίκα θα έφευγε και μάλιστα με ευκολία με τη νίκη από το Ρέντη, ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και με ασταμάτητη Μπάνιστερ έφτασε στην μεγάλη ανατροπή παίρνοντας τη νίκη.

Μια νίκη που είναι εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο γιατί κρατάει τις «ερυθρόλευκες» ζωντανές στην μάχη της πρόκρισης, αλλά και γιατί ανεβάζει και την ψυχολογία εν' όψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (16-25, 23-25, 25-15, 25-22, 15-10) σε 139'

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 6 άσους, 65 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων ενώ της Μπενφίκα από 6 άσους, 61 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Τραμπάλι 9 (8/20 επ., 1 άσος, 50% υπ. - 24% άριστες), Σαφμάστερ 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Τερζόγλου 10 (7/10 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Κριβοσίσκα 8 (3/13 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 15 (13/36 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 54% υπ. - 27% άριστες), Μπάνιστερ 34 (32/68 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 53% υπ. - 27% άριστες), Ανδρικοπούλου, Ζαφειρίου, Κωνσταντίνου 1 (0/8 επ., 1 μπλοκ, 100% υπ. - 62% άριστες)

ΜΠΕΝΦΙΚΑ (Ενρίκε Φουρτάδο): Φερέιρα 3 (3/8 επ.), Μαγιάρα 25 (24/44 επ., 1 άσος, 27% υπ. - 11% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ 4 (0/2 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Σόουζα 11 (11/36 επ., 54% υπ. - 25% άριστες), Γκαρσέζ Τζ. 12 (9/18 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Σάντος 18 (13/37 επ., 5 μπλοκ) / Ρίτσο (λ., 56% υπ. - 33% άριστες), Μπεντνάρεκ 1 (1/5 επ.), Γκαρσέζ Μ., Ταρίν, Περέιρα, Χιράουδο