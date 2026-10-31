Παναθηναϊκός – Άρης 3-0: Διαφορά επιπέδου και άνετη νίκη για «πράσινους»

Φώτης Καρακούσης
Παναθηναϊκός – Άρης 3-0: Διαφορά επιπέδου και άνετη νίκη για «πράσινους»

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Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα και με τον Κόλεφ να παίρνει τη θέση του Γιάντσουκ στην πεντάδα των ξένων, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Άρη για την 2η αγωνιστική της Novibet Volley League.

Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός το ματς με τον Άρη για την 2η αγωνιστική της Novibet Volley League. Οι «πράσινοι» με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να βάζει στην πεντάδα των ξένων τον Κόλεφ αφήνοντας εκτός τον Γιάντσουκ, επικράτησεαν με 3-0 (25-19, 25-11, 25-19) και έκαναν το δύο στα δύο. Οι «κίτρινοι» από την πλευρά τους έχασαν και στο δεύτερο παιχνίδι που έχουν δώσει στην επιστροφή τους στην μεγάλη κατηγορία, χωρίς να έχουν καταφέρει να πάρουν σετ.

Στα του αγώνα η διαφορά δυναμικότητας φάνηκε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο στο τάραφλεξ του Μετς με τους γηπεδούχους να μην αφήνουν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους φιλοξενούμενους. Ο Κόλεφ στο ντεμπούτο του με τα πράσινα στο πρωτάθλημα ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους και τον ακολούθησε ο Καρλ με 12.

@Photo credits: INTIME
     

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