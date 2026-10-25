Ο Φοίνικας Σύρου έδειξε με το καλημέρα πως φέτος θέλει να επιστρέψει στον ρόλο του πρωταγωνιστή, με τους νησιώτες να επικρατούν του Μίλωνα με 3-1.

Μετά από λίγα χρόνια στην αφάνεια, ο Φοίνικας Σύρου έχει ανασυγκροτηθεί φέτος και θέλει να μπορέσει και πάλι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι νησιώτες από τον πρώτο τους κιόλας αγώνα έδειξαν πως σίγουρα έχουν ανέβει επίπεδο, ειδικά σε σχέση με πέρσι, καθώς επικράτησαν του Μίλωνα με 3-1 (25-22, 24-26, 25-21, 25-18) στο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη.

Ο αγώνας στα δύο πρώτα σετ ήταν ντέρμπι με το πρώτο να το παίρνει ο Φοίνικας και το δεύτερο ο Μίλωνας, ενώ στα επόμενα δύο, οι γηπεδούχοι που παίζουν στο Ρέντη γιατί στο κλειστό της Ερμούπολης γίνονται έργα, κυριάρχησαν φτάνοντας άνετα στην κατάκτηση της νίκης.

Πολυτιμότερος του αγώνα (MVP) αναδείχθηκε ο Ιταλός διαγώνιος του Φοίνικα, Γκαμπριέλε Νέλι που κέρδισε 25 πόντους με 73% στην επίθεση (24/33) και 1 άσο, ο Βαλτσίνοφ κέρδισε 20 πόντους με τρομερά ποσοστά ενώ ο Χαπανιέμι ολοκλήρωσε τον αγώνα με πέντε κερδισμένα μπλοκ, επιβεβαιώνοντας το βιογραφικό που τον συνοδεύει ως χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Φινλανδίας.

Διαιτητές: Νικάκης, Βελώνης. Παρατηρητές: Γεροθόδωρος. Γραμματεία: Ιωάννου Μ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-15, 21-18, 25-22

2ο σετ: 8-5, 16-13, 21-20, 24-26

3ο σετ: 8-6, 16-10, 21-13, 25-21

4ο σετ: 5-8, 16-14, 21-17, 25-18

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 7 άσσους, 55 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων ενώ του Μίλωνα από 4 άσσους, 52 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-22, 24-26, 25-21, 25-18) σε 111′

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ (Άκης Χατζηαντωνίου): Νέλι 25 (24/33 επ., 1 άσσος), Βαλτσίνοφ 20 (15/33 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 57% υπ. - 26% άριστες), Τελκίσκι 4 (1/1 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μέγιερ 8 (4/6 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Χαπανιέμι 8 (3/5 επ., 5 μπλοκ), Χάκας 9 (8/23 επ., 1 άσσος, 40% υπ. - 20% άριστες) / Συναδινός (λ, 68% υπ. - 37% άριστες), Σαλταφερίδης, Ιντρισλάρι, Καγιαλής.

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Ράτκο Πέρις): Θεοδόσης 10 (6/9 επ., 4 μπλοκ), Τερ Χορστ 8 (8/25 επ., 48% υπ. - 26% άριστες), Βάνκερ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Εμπαντιπούρ 16 (14/27 επ., 2 μπλοκ, 71% υπ. - 46% άριστες), Σταθέλος 8 (8/9 επ.), Ερνάντες 19 (16/34 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ) / Βελούδης (λ, 46% υπ. - 25% άριστες), Πέτκοφ, Αραπάκης 1 (1 άσσος), Δοροβάτας

Novibet Volley League – 1η αγωνιστική

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Πανιώνιος Betsson: 2-3 (23-25, 25-21, 25-21, 18-25, 13-15)

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026

Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ.: 3-0 (25-22, 25-18, 25-22)

Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Παναθηναϊκός Α.Ο.: 0-3 (18-25, 19-25, 20-25)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

Ν.Ο.Π. Ρεθύμνου – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX: 0-3 (26-28, 21-25, 19-25)

Α.Σ. Άρης – Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron: 0-3 (20-25, 14-25, 23-25)

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων: 3-1 (25-22, 24-26, 25-21, 25-18)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Παναθηναϊκός - Άρης | 31/10, 16:00

ΑΟ Φοίνικας Σύρου - ΟΦΗ | 31/10, 17:00

Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου - ΝΟΠΕ Ρεθύμνου | 31/10, 17:30

ΠΑΟΚ - ΑΟΠ Κηφισιάς | 31/10, 18:00

Πανιώνιος Betsson - ΑΟ Καλαμάτα 1980 | 31/10, 19:00

ΑΟΝΣ Μίλων - Ολυμπιακός | 31/10, 19:30