Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση η Κηφισιά επικράτησε με 3-0 του Φοίνικα στο Ρέντη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Novibet League Cup.

Ο Α.Ο.Π. Κηφισιάς έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τον Πανιώνιο στην πρεμιέρα της Novibet Volley League και με πρωταγωνιστή τον MVP αγώνα Κέβιν Καραμπαλί και αδιαπέραστο μπλοκ νίκησε τον Φοίνικα Σύρου με 3-0 σετ στην ουδέτερη έδρα του Μελίνα Μερκούρη στου Ρέντη και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Novibet League Cup Νίκος Σαμαράς όπου θα υποδεχτεί τον Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων.

Διαιτητές: Κουτσούλας – Μιχαήλογλου, Διαιτητής Challenge: Μενεσλής, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-15, 19-21, 22-25

2ο σετ: 3-8, 7-16, 13-21, 18-25

3ο σετ: 5-8, 11-16, 14-21, 18-25

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 3 άσσους, 27 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και της Κηφισιάς προήλθαν από 3 άσσους, 43 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (22-25, 18-25, 18-25) σε 84'

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Άκης Χατζηαντωνίου): Σαλταφερίδης 6 (4/9 επ., 2 μπλοκ, 40% υπ. - 30% άριστες), Νέλι 15 (14/27 επ., 1 άσσος), Ρουσόπουλος, Βαλτσίνοφ 6 (4/16 επ., 2 μπλοκ, 37% υπ. - 32% άριστες), Χαπανιέμι 5 (1/8 επ., 4 μπλοκ), Καγιαλής 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ., 55% υπ. - 35% άριστες), Τελκίσκι 1 (1/1 επ.), Κονίδης, Αλιάι (λ.), Χάκας 3 (1/7 επ., 2 άσσοι, 50% υπ. - 20% άριστες), Ιντρισλλάρι

Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Μπάνοφ 14 (13/25 επ., 1 μπλοκ), Μολίνα 10 (8/22 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 56% υπ. - 39% άριστες), Σπυριούνης 7 (5/14 επ., 2 μπλοκ, 50% υπ. - 22% άριστες), Στάνκοφ 6 (3/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ρανγκέλ 11 (9/13 επ., 2 μπλοκ), Καραμπαλί 11 (5/9 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ) / Γκούζντα (λ., 38% υπ. - 25% άριστες), Μπαρντακτζιάν, Μελλές, Κωστόπουλος, Τσαρκάτογλου, Φωλιάς (λ., 75% υπ. - 50% άριστες)

ΛΙΓΚ ΚΑΠ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

ΝΟΠΕΡ – Άρης 3-2 (25-21, 25-21, 23-25, 20-25, 15-6)

Άρης – ΟΦΗ 0-3 (17-25, 21-25, 22-25)

Καλαμάτα ’80 – Φλοίσβος 3-2 (25-20, 25-23, 16-25, 18-25, 15-13)

Φοίνικας Σύρου – Κηφισιά 0-3 (22-25, 18-25, 18-25)

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Ολυμπιακός ONEX – ΝΟΠΕΡ

Κηφισιά – Μίλων

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Καλαμάτα ’80 – ΟΦΗ