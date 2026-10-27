Ο Γκαμπριέλε Νέλι αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της πρεμιέρας της Novibet Volley League συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη του Φοίνικα επί του Μίλωνα.

O Iταλός διαγώνιος του Α.Ο.Φοίνικα Σύρου Γκαμπριέλε Νέλι αναδείχτηκε MVP της 1ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Novibet Volley League 2026-27.

Ο Γκαμπριέλε Νέλι ήταν ο κορυφαίος στην εντός έδρας νίκη του Α.Ο. Φοίνικα Σύρου επί του A.O.N.Σ. Μίλων με 3-1 σετ.

Ο Γκαμπριέλε Νέλι σημείωσε 25 πόντους με 24/33 επιθέσεις και ποσοστό αποτελεσματικότητας 73% ενώ σημείωσε και έναν άσσο σε 18 σερβίς.

Ο Γκαμπριέλε Νέλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP Βίκος Cola στο πρωτάθλημα Volley League.

Είναι η 42η διάκριση MVP Βίκος Cola για αθλητή του A.O.Φοίνικα από την καθιέρωση του θεσμού το 1998 και η πρώτη εντός της σεζόν 2026-27.

Ο Γκαμπριέλε Νέλι είναι γεννημένος 04/12/1993, έχει ύψος 2.10 και αγωνίζεται διαγώνιος.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ

2026-27: Α.Ο. Φοίνικας Σύρου (Ελλάδα)

2025-26: Emma Villas Codyeco Lupi Siena (Ιταλία)

2024-25: Emma Villas Codyeco Lupi Siena (Ιταλία)

2023-24: Itas Trentino (Ιταλία)

2022-23: Itas Trentino (Ιταλία)

2021-22: Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia (Ιταλία) / ΑΣ Κάννες (Γαλλία)

2020-21: Belogorie Belgorod (Ρωσία)

2019-20: Gas Sales Piacenza (Ιταλία)

2018-19: Itas Trentino (Ιταλία)

2017-18: Kioene Padova (Ιταλία)

2016-17: Diatec Trentino (Ιταλία)

2015-16: Diatec Trentino (Ιταλία)

2014-15: Diatec Trentino (Ιταλία)

2013-14: Diatec Trentino (Ιταλία) / Diatec Trentino B (Ιταλία)

2012-13: Diatec Trentino (Ιταλία) / Diatec Trentino B (Ιταλία)

VOLLEY LEAGUE 2026-27

BEST TEAM BIKOΣ COLA 1H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

MVP: Γκαμπριέλε Νέλι (Ιταλία) (διαγώνιος) (Α.Ο.Φοίνικας Σύρου)

Πασαδόρος: Λούκα Σπίριτο (Ιταλία) (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

Διαγώνιος: Γκαμπριέλε Νέλι (διαγώνιος) (Α.Ο.Φοίνικας Σύρου)

Λίμπερο: Γρηγόρης Κοντοστάθης (Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron)

Ακραίοι: Έρικ Ρερς (Γερμανία) (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ), Σπύρος Μπαρμπούνης (Πανιώνιος Betsson)

Κεντρικοί: Πασκάλ Οζογκόγιε (Νιγηρία) (Ο.Φ.Η.), Θεόδορος Βουλκίδης (Παναθηναϊκός Α.Ο.)