ΝΟΠΕ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός: Δυσκολεύτηκαν στο πρώτο και μετά περίπατο οι Πειραιώτες
Μετά τον Παναθηναϊκό στην Καλαμάτα και το έτερο φαβορί ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη την φετινή Novibet Volley League. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στο Ρέθυμνο του ΝΟΠΕ με 3-0 (26-28, 21-25, 19-25), σε ένα ματς στο οποίο δυσκολεύτηκαν στο πρώτο σετ, αλλά στην συνέχεια έκαναν υγιεινό περίπατο.
Το πρώτο σετ όπως αναφέραμε ήταν ντέρμπι με τους φιλοξενούμενους να είναι μπροστά με 21-24, αλλά τελικά να κάνουν το 0-1 επικρατώντας με 26-28. Στο δεύτερο και πάλι οι δύο ομάδες ήταν κοντά, μέχρι ο Τζουλιάνι να βάλει τον Ρερς. Ο Γερμανός ακραίος με 12 πόντους και 11/16 επιθέσεις συνέβαλε τα μέγιστα στο να γίνει το άνετο 0-3.
Τα σετ: 0-3 σε 1.41 (26-28, 21-25, 19-25)
Η διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-14, 19-21, 26-28
2ο σετ: 6-8, 15-16, 18-21, 21-25
3ο σετ: 8-5, 16-15, 17-21, 19-25
** Οι πόντοι του Ν.Ο.Π.Ε. Ρεθύμνου προήλθαν από 4 άσους, 35 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλου και του Ολυμπιακού προήλθαν από 6 άσους, 41 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 25 λάθη αντιπάλου.
ΝΟΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Τόμας Γκαλιμπέρτι): Μαρούλης 1 (1 άσος), Μπαρέρα 10 (9/25 επ., 1 μπλοκ), Γκάγκο 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Καρντόσο 12 (11/24 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 32% άριστες), Πιετρούτσουκ 12 (9/21 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Ολντάνι 6 (4/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 67% υπ. – 67% άριστες) / Παχιαδάκης (λ., 30% υπ. – 26% άριστες), Αυλωνίτης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αλμπέρτο Τζουλιάνι): Ατανάσοφ 9 (7/18 επ., 2 άσοι, 47% υπ. – 42% άριστες), Πιτακούδης 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Σπένσερ 9 (4/7 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Μπαρανόβιτς 1 (1 άσος), Χέινς 14 (13/23 επ., 1 μπλοκ), Ράπτης 4 (3/7 επ., 1 άσος, 42% υπ. – 17% άριστες) / Τζιάβρας (λ. 71% υπ. – 64% άριστες), Κωτσάκης, Βαϊόπουλος 1 (1/3 επ.), Ρερς 12 (11/16 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 50% άριστες).
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