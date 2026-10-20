Novibet Volley League: Το πρόγραμμα των 6 πρώτων αγωνιστικών και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις
Μετά το πρωτάθλημα των γυναικών, σειρά για να ανοίξει αυλαία παίρνει και αυτό των ανδρών. Η Novibet Volley League ξεκινάει την Παρασκευή και η ΕΣΑΠ έκανε γνωστό το πρόγραμμα αλλά και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των 6 πρώτων αγωνιστικών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις των 6 πρώτων αγωνιστικών έχουν ως εξής:
1η αγωνιστική
23/10/2026 – 19:30 (Ζηρίνειο) (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Πανιώνιος
24/10/2026 – 17:00 (ΒΑΚ) (Live Streaming ESAP TV You Tube): Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ο.Κ.
24/10/2026 – 19:30 (Παραλίας) (ΕΡΤ-2): Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C - Παναθηναϊκός Α.Ο.
25/10/2026 – 16:00 (Ρεθύμνου) (Live Streaming ESAP TV You Tube): Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
25/10/2026 – 17:00 (Μίκρας) (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Σ.Άρης - Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron
25/10/2026 – 19:00 (Ρέντη) (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
2η αγωνιστική
31/10/2026 – 16:00 (Μετς): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Σ.Άρης
31/10/2026 – 17:00 (Ρέντη) (ERTSPORTS): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Ο.Φ.Η.
31/10/2026 – 17:30 (Σ. Μπεφόν): Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron - Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου
31/10/2026 – 18:00 (ΠΑΟΚ): Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Π. Κηφισιάς
31/10/2026 – 19:00 (Βαρίκας): Πανιώνιος - Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C
31/10/2026 – 19:30 (Μίλων) (ΕΡΤ-2): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
3η αγωνιστική
07/11/2026 – 17:00 (ΒΑΚ): Ο.Φ.Η. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
07/11/2026 – 19:30 (Ρέντη) (ΕΡΤ-2): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron
08/11/2026 – 16:00 (Ρεθύμνου): Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου - Παναθηναϊκός Α.Ο.
08/11/2026 – 17:00 (Μίκρας): Α.Σ.Άρης - Πανιώνιος
08/11/2026 – 19:00 (Ζηρίνειο): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
09/11/2026 – 19:30 (Παραλίας) (ΕΡΤ-2): Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C - Π.Α.Ο.Κ.
4η αγωνιστική
13/11/2026 – 19:00 (ΠΑΟΚ) (ΕΡΤ-2): Π.Α.Ο.Κ. - Α.Σ.Άρης
14/11/2026 – 17:00 (ΒΑΚ): Ο.Φ.Η. - Α.Ο.Π. Κηφισιάς
14/11/2026 – 18:00 (Μίλων): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron
14/11/2026 – 19:30 (Μετς) (ΕΡΤ-2): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
15/11/2026 – 17:00 (Βαρίκας): Πανιώνιος - Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου
15/11/2026 – 18:00 (Ρέντη): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C
5η αγωνιστική
20/11/2026 – 19:30 (Σ. Μπεφόν) (ΕΡΤ-2): Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron - Παναθηναϊκός Α.Ο.
21/11/2026 – 16:00 (Ρεθύμνου): Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου - Π.Α.Ο.Κ.
21/11/2026 – 18:00 (Ζηρίνειο): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
21/11/2026 – 19:30 (Ρέντη) (ΕΡΤ-2): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Πανιώνιος
22/11/2026 – 17:00 (Παραλίας): Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C - Ο.Φ.Η.
22/11/2026 – 18:00 (Μίκρας): Α.Σ.Άρης - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
6η αγωνιστική
27/11/2026 – 19:30 (Μίλων) (ΕΡΤ-2): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Παναθηναϊκός Α.Ο.
28/11/2026 – 17:00 (ΒΑΚ): Ο.Φ.Η. - Α.Σ.Άρης
28/11/2026 – 17:30 (Ρέντη): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου
28/11/2026 – 19:00 (Βαρίκας): Πανιώνιος - Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron
28/11/2026 – 19:30 (ΠΑΟΚ) (ΕΡΤ-2): Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
29/11/2026 – 18:00 (Ζηρίνειο): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C
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