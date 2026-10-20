Η Novibet Volley League ξεκινάει και η ΕΣΑΠ έκανε γνωστό το πρόγραμμα και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των έξι πρώτων αγωνιστικών.

Μετά το πρωτάθλημα των γυναικών, σειρά για να ανοίξει αυλαία παίρνει και αυτό των ανδρών. Η Novibet Volley League ξεκινάει την Παρασκευή και η ΕΣΑΠ έκανε γνωστό το πρόγραμμα αλλά και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των 6 πρώτων αγωνιστικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις των 6 πρώτων αγωνιστικών έχουν ως εξής:

1η αγωνιστική

23/10/2026 – 19:30 (Ζηρίνειο) (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Πανιώνιος

24/10/2026 – 17:00 (ΒΑΚ) (Live Streaming ESAP TV You Tube): Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ο.Κ.

24/10/2026 – 19:30 (Παραλίας) (ΕΡΤ-2): Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C - Παναθηναϊκός Α.Ο.

25/10/2026 – 16:00 (Ρεθύμνου) (Live Streaming ESAP TV You Tube): Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

25/10/2026 – 17:00 (Μίκρας) (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Σ.Άρης - Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron

25/10/2026 – 19:00 (Ρέντη) (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

2η αγωνιστική

31/10/2026 – 16:00 (Μετς): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Σ.Άρης

31/10/2026 – 17:00 (Ρέντη) (ERTSPORTS): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Ο.Φ.Η.

31/10/2026 – 17:30 (Σ. Μπεφόν): Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron - Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου

31/10/2026 – 18:00 (ΠΑΟΚ): Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Π. Κηφισιάς

31/10/2026 – 19:00 (Βαρίκας): Πανιώνιος - Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C

31/10/2026 – 19:30 (Μίλων) (ΕΡΤ-2): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

3η αγωνιστική

07/11/2026 – 17:00 (ΒΑΚ): Ο.Φ.Η. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

07/11/2026 – 19:30 (Ρέντη) (ΕΡΤ-2): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron

08/11/2026 – 16:00 (Ρεθύμνου): Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου - Παναθηναϊκός Α.Ο.

08/11/2026 – 17:00 (Μίκρας): Α.Σ.Άρης - Πανιώνιος

08/11/2026 – 19:00 (Ζηρίνειο): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου

09/11/2026 – 19:30 (Παραλίας) (ΕΡΤ-2): Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C - Π.Α.Ο.Κ.

4η αγωνιστική

13/11/2026 – 19:00 (ΠΑΟΚ) (ΕΡΤ-2): Π.Α.Ο.Κ. - Α.Σ.Άρης

14/11/2026 – 17:00 (ΒΑΚ): Ο.Φ.Η. - Α.Ο.Π. Κηφισιάς

14/11/2026 – 18:00 (Μίλων): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron

14/11/2026 – 19:30 (Μετς) (ΕΡΤ-2): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

15/11/2026 – 17:00 (Βαρίκας): Πανιώνιος - Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου

15/11/2026 – 18:00 (Ρέντη): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C

5η αγωνιστική

20/11/2026 – 19:30 (Σ. Μπεφόν) (ΕΡΤ-2): Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron - Παναθηναϊκός Α.Ο.

21/11/2026 – 16:00 (Ρεθύμνου): Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου - Π.Α.Ο.Κ.

21/11/2026 – 18:00 (Ζηρίνειο): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

21/11/2026 – 19:30 (Ρέντη) (ΕΡΤ-2): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Πανιώνιος

22/11/2026 – 17:00 (Παραλίας): Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C - Ο.Φ.Η.

22/11/2026 – 18:00 (Μίκρας): Α.Σ.Άρης - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου

6η αγωνιστική

27/11/2026 – 19:30 (Μίλων) (ΕΡΤ-2): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Παναθηναϊκός Α.Ο.

28/11/2026 – 17:00 (ΒΑΚ): Ο.Φ.Η. - Α.Σ.Άρης

28/11/2026 – 17:30 (Ρέντη): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου

28/11/2026 – 19:00 (Βαρίκας): Πανιώνιος - Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron

28/11/2026 – 19:30 (ΠΑΟΚ) (ΕΡΤ-2): Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

29/11/2026 – 18:00 (Ζηρίνειο): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C