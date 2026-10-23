Με MVP τον Μπαρμπούνη και σούπερ Χαγπαράστ ο Πανιώνιος νίκησε 3-2 την Κηφισιά στην πρεμιέρα της Novibet Volley League

Ο Πανιώνιος με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σπύρο Μπαρμπούνη που μπήκε αλλαγή στο 10-8 του 3ου σετ όταν η ομάδα του έχανε 2-1 σετ κατάφερε να κάνει ανατροπή και να πάρει τη νίκη με 3-2 σετ επί της Κηφισιάς στο Ζηρίνειο μετά από 141 λεπτά αγώνα.

Η αναμέτρηση είχε συγκινήσεις, μεγάλες σε διάρκεια φάσεις και με το «καλημέρα» δικαιώθηκαν όσοι υποστηρίζουν πως το πρωτάθλημα Novibet Volley League 2025-26 θα είναι το πιο σκληρό και το πιο αμφίρροπο όλων των εποχών.

Ο Πανιώνιος ήταν καλύτερος και πιο αποτελεσματικός στα άκρα με τον Ιρανό Αλί Χαγπαράστ να κλέβει την παράσταση με 19 πόντους, έναν λιγότερο από τον εξαιρετικό Ατανασίεγιεβιτς. Πρώτος σκόρερ της Κηφισιάς ο πολύ καλός Μπάνοφ με 29 πόντους.

Η αναμέτρηση είχε εναλλαγές στο σκορ ενδοσετικά αλλά και στη διακύμανση των σετ με την ομάδα του Νέβεν Μαϊστόροβιτς να δείχνει μεγαλύτερες αντοχές, καλύτερο μπλοκ άμυνα και αποτελεσματικές κόντρα επιθέσεις στα κρίσιμα σημεία που κρίθηκε ο αγώνας. Στο τάι μπρέικ η Κηφισιά είχε μικρό προβάδισμα από το 9-8 μέχρι το 12-11 αλλά o αποτελεσματικός Ιρανός Χαγπαράστ και το μπλοκ του Λινάρδου στον Μπάνοφ έβαλαν τον Πανιώνιο μπροστά 12-13.

Ο Κωστόπουλος ισοφάρισε αλλά ο ήρωας της βραδιάς Σπύρος Μπαρμπούνης με δύο δύσκολες επιθέσεις τελείωσε τον αγώνα και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του που είναι και η πρώτη στο νέο πρωτάθλημα. Η Κηφισιά βρέθηκε πίσω στο σκορ 0-1 σετ, ανέβασε τα ποσοστά της σε υποδοχή και σερβίς αλλά στο 4ο σετ έπαθε καθίζηση και στο 5ο σετ δεν άντεξε στην πίεση των νεοσμυρνιωτών που πανηγύρισαν δίκαια το δίποντο. Ήταν ο πρώτος αγώνας της Novibet Volley League που έγινε χωρίς επόπτες.

Στο 1ο σετ του αγώνα η Κηφισιά με εντυπωσιακό μπλοκ του Καραμπαλί και στη συνέχεια πλασέ του Κολομβιανού κεντρικού προηγήθηκε 8-6. Οι γηπεδούχοι μετά από φάση διαρκείας «χτύπησαν» ξανά από τον κέντρο με τον Ρανγκέλ να διανορφώνει το 11-8. Ο Πανιώνιος έβγαλε άμεσα αντίδραση και με τον Χαγκπαραστ στη θέση του σερβίς σοφάρισε 11-11, ενώ στην εξέλιξη του σετ το μπλοκ του Μπράιαν διαμόρφωσε το 15-16.Με εκατέρωθεν λάθη από τα 9 μέτρα φτάσαμε στο 19-20. Στη συνέχεια ο άσος του Ατανασίεβιτς διαμόρφωσε το 19-21. Η Κηφισιά ισοφάρισε 23-23 με άσο του Μολίνα. Ο Πανώνιος έφτασε σε σετ μπολ μετά από άουτ σερβίς του Μολίνα και τελικά το κατέκτησε 23-25 με τον Χαγκπαραστ.

Στο 2ο σετ η Κηφισιά ήταν αυτή που με εντυπωσιακό σερί 5-0 μετέτρεψε το αρχικό 6-6 σε 11-6 με τον Μολίνα στο σερβίς και τους Μπάνοφ και Καραμπαλι να τελειώνουν μπάλες. Η Κηφισιά συνέχισε να έχει την απόλυτη υπεροχή και με μπλοκ του Στάνκοφ και κόντρα του Μπάνοφ έφτασε στο 18-11. Ο Πανιώνιος με αντεπίθεση πλησίασε 21-18 , όμως η Κηφισιά πηρε το σετ 25-21 στη δεύτερη ευκαιρία της.

Το 3ο σετ άρχισε με δυνατές μάχες πάνω στο φιλέ και το προβάδισμα να αλλάζει χέρια. Το μπλοκ των Κωστόπουλου και Μπάνοφ έφερε την Κηφισιά στο 10-8. Στη συνέχεια του σετ Ρανγκελ και Ατανασίεβιτς πήραν κόκκινη κάρτα. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν το +2, 18-16 με κερδισμένο μπλοκ άουτ του Μπάνοφ μετά από φάση διαρκείας. Η Κηφισιά με τα εντυπωσιακά μπλοκ του Καραμπαλί έφτασε στο 24-19. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης «έσβησε» 2 σετ μπολ με την Κηφισιά να μη «σπαταλά» την 3η κλείνοντας το 25-21 τρομερή επίθεση του Μπάνοφ.

Ο Πανιώνιος στο 4ο σετ μπήκε αποφασισμένος και πιέζοντας την υποδοχή των γηπεδούχων προηγήθηκε 4-7. Οι φιλοξενούμενοι με μπλοκ του Τοντόροβιτς και κόντρα του Χαγκπαραστ έφτασαν σε νταμπλ σκορ 5-10. Η Κηφισιά ανέβασε στροφές και με ισχυρό μπλοκ και όμορφο τελείωμα του Κωστόπουλου μείωσε 9-10. Οι φιλοξενούμενοι με διαδοχικούς πόντους προηγήθηκαν 10-15 με αιχμή του δόρατος τον Χαγκπαραστ. Με τον... τυχερό άσο του Λινάρδου οι φιλοξενούμενοι πήραν σημαντική διαφορά 11-17. Οι φιλοξενούμενοι δεν απειλήθηκαν και έκλεισαν το σετ 18-25 με τον Ατανασίεβιτς.

Στο τάι μπρέικ οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα βγάζοντας πάθος στο γήπεδο και προσφέροντας όμορφο θέαμα. Κηφισιά και Πανιώνιος πήγαν χέρι- χέρι και βράθηκαν μαζλι στο 7-7. Το μπλοκ του Καραμπαλι διαμόρφωσε το 9-8, με τον Μπαρμπούνη να ισοφαρίζει 9-9. Η «μάχη» πόντο με πόντο συνεχίστηκε με τον Πανιώνιο να προσπαρνά 12-13 με μπλοκ του Λινάρδου και την Κηφισιά να ισοφαρίζει 13-13 με τον Κωστόπουλο. Ο Μπαρμούνης έδωσε ματς μπολ στον Πανιώνιο 13-14, με τον ίδιο παίκτη να τελειώνει το παιχνίδι 13-15.

MVP ο Μπαρμπούνης

Ο Σπύρος Μπαρμπούνης που ήρθε από τον πάγκο αναδείχτηκε MVP της αναμέτρησης. Τη βράβευση έκανε η Αντωνία Παπαδάτου μέλος ΔΣ του ATHENA Medical.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Γεωργιάδης Στ. Παρατηρητές: Γεωργόπουλος. Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 15-16, 19-21, 23-25

2ο σετ: 8-6, 16-10, 21-16, 25-21

3ο σετ: 7-8, 16-14, 21-19, 25-21

4ο σετ: 5-8, 11-16, 15-21, 18-25

5ο σετ: 5-4, 10-9, 12-11, 12-13, 13-15

*Οι πόντοι του Α.Ο.Π. Κηφισιάς προήλθαν: 1 άσσος, 56 επιθέσεις (58% αποτελεσματικότητα), 15 μπλοκ, 32 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου οι πόντοι προήλθαν: 7 άσσοι, 57 επιθέσεις (53% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ, 35 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (23-25, 25-21, 25-21, 18-25, 13-15) σε 141΄.

Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Μπάνοφ 29π. (25/39επ., 4 άσσοι), Μολίνα 11 (10/22επ., 1 άσσος, 39%υπ., 28%αρ.), Στάνκοφ 4 (1/2επ., 3 μπλοκ), Ρανγκέλ 8 (5/5επ., 3 μπλοκ), Καραμπαλί 11 (6/10επ., 5 μπλοκ), Κωστόπουλος 9 (9/19επ., 46%υπ., 35%αρ.) / Φωλιάς (λ. - 42%υπ., 29%αρ.), Γκούζντα (λ), Μελλές, Μπακοδήμος, Μπαρντακτζιάν, Μάρκου, Τσαρκάτογλου.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Νέβεν Μαϊστόροβιτς): Πετρέας 10π. (7/11επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι), Μπράιαν 4 (3/6επ., 1 μπλοκ), Τοντόροβιτς 3 (3 μπλοκ), Νανόπουλος 7 (7/15επ., 53%υπ., 24%αρ.), Ατανασίγιεβιτς 20 (19/35επ., 1 άσσος), Χαγπαράστ 19 (16/29επ., 3 άσσοι) / Τακαχάσι (λ. - 57%υπ., 38%αρ.), Δρογκάρης, Μπαρμπούνης 7 (5/9επ., 2 μπλοκ, 50%υπ., 25%αρ.), Λινάρδος 2 (0/1επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Δρογκάρης.



