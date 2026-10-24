Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο Πανιώνιος πέρασε από το Κερατσίνι επικρατώντας με 3-0 του Απολλώνιου.

Παίζοντας κυριαρχικό βόλεϊ και χωρίς να αφήσει το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλό του, ο Πανιώνιος πέρασε από το Κερατσίνι επικρατώντας με 3-0 (13-25, 18-25, 18-25) του Απολλώνιου κάνοντας το δύο στα δύο στην φετινή Volley League Γυναικών.

Ο αγώνας δεν χρήζει της παραμικρής ανάλυσης καθώς οι φιλοξενούμενες με τον Οτσάλ να κάνει και αλλαγές, ήταν σοβαρές και δεν είχαν πρόβλημα να φτάσουν στο άνετο 3-0.

Διαιτητές: Μενεσλής, Μιχαήλογλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατερλή, Παρατηρητής: Πέρρος, Γραμματεία: Νικολάου Ελ..

Διακύμανση

1ο σετ: 5-8, 8-16, 12-21, 13-25

2ο σετ: 5-8, 11-16, 16-21, 18-25

3ο σετ: 3-8, 11-16, 14-21, 18-25

Τα σετ: 0-3 (13-25, 18-25, 18-25) σε 75′.

*Οι πόντοι του Απολλώνιου προήλθαν από 1 άσσο, 30 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Πανιωνίου Betsson προήλθαν από 11 άσσους, 37 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Απολλώνιος (Κώστας Λιώσης): Σελιαντίν 2 (2/10 επ., 46% υπ.-31% άριστες), Ολιβέιρα 13 (11/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κουτσάρσκα, Ρέι 3 (3/14 επ., 24 υπ. – 18% άριστες), Πήττα 6 (3/6 επ., 3 μπλοκ), Κοκότη 4 (4/7 επ.) / Σακαρέλου (λ, 33% υπ.-33% άριστες), Θεοδοσίου (λ), Μπουλούμπαση, Αδαμοπούλου 5 (5/15 επ., 25% υπ. – 20% άριστες), Βυθούλκα, Κακλαμάνου 2 (2/3 επ.).

Πανιώνιος Betsson (Γιουνούς Οτσάλ): Κούμπουρα 18 (14/25 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκρόζερ 11 (9/18 επ., 2 μπλοκ, 25% υπ. – 25% άριστες), Βασίλεβα 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 50% άριστες), Ντάικεμα 2 (1/2 επ., 1 άσσος), Ζακχαίου 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Καρέλια 4 (1/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 67% υπ. – 67% άριστες), Χάνα (λ, 29% υπ.-14% άριστες), Σετνάν 4 (2/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σπανού 9 (6/13 επ., 3 άσσοι, 18% υπ. – 12% άριστες), Λαμπρούση 4 (1/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ).