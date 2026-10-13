Ο Πανιώνιος συνεχίζει τις μεταγραφικές κινήσεις με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ανακοινώνει την απόκτηση των Μπράιαν Άβιλα και Αναστάσιου Σωνάκη.

Οι μεταγραφές στην Volley League Ανδρών συνεχίζονται με τον Πανιώνιο να κάνει ακόμα δύο κινήσεις. Συγκεκριμένα η ομάδα της Νέας Σμύρνης απέκτησε τον Μπράιαν Άβιλα και τον Αναστάσιο Σωνάκη.

Η ανακοίνωση για τον Άβιλα: «Ο Πανιώνιος ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας του με τον Γκουστάβο Μπράιαν Άβιλα για τη σεζόν 2026/27.

Ο Κουβανός αγωνίζεται ως κεντρικός και είναι γεννημένος στις 20/06/1997.

Ξεκίνησε την πορεία του από την Γκουαντανάμο, ενώ για δύο σεζόν και συγκεκριμένα από τη σεζόν 2021/22 μέχρι και τη σεζόν 2022/23 αγωνίστηκε στην Ελλάδα με την ομάδα του Μίλωνα ενώ την επόμενη χρονιά συνέχισε στον Φοίνικα Σύρου.

Τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε στη Στίιντα Βουκουρεστίου και την περσινή χρονιά φόρεσε την φανέλα της γερμανικής Βόλεϊς Χέρσινγκ».

Η ανακοίνωση για Σωνάκη: «Ο Πανιώνιος ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας του με τον Αναστάσιο Σωνάκη για τη σεζόν 2026/27.

Ο Έλληνας λίμπερο είναι γεννημένος στις 09/11/2001 και αγωνίζεται ως λίμπερο.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο εγχώριο πρωτάθλημα της Novibet Volley League ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από την ΑΕΚ τη σεζόν 2018/19. Στη συνέχεια φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού, με τον οποίο και κατέκτησε το League Cup και το πρωτάθλημα της Volley League.

Στη συνέχεια για δύο χρόνια έπαιξε στον ΑΟΠ Κηφισιάς και τον Φοίνικα Σύρου αντίστοιχα ενώ από τη σεζόν 2024/25 μέχρι και πέρυσι φόρεσε την φανέλα του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου όπου την περίοδο 2025/26 ολοκλήρωσε την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα με 51% άριστες υποδοχές, δηλαδή 176 άριστες στις 348 συνολικά».