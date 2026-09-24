Σε μία ακόμα εξαιρετική κίνηση προχώρησε ο Μίλωνας με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ανακοινώνει την απόκτηση του Φερνάντε Ερνάντες.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Μια σπουδαία μεταγραφή για τον Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Το Τμήμα Βόλεϊ του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Fernando Hernández Ramos, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας από τη θέση του διαγώνιου.

Ο 37χρονος Κουβανός άσσος, ύψους 1,96 μ., διαθέτει σπουδαία διεθνή καριέρα και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Με την Εθνική Κούβας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2010, ενώ το 2011 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του FIVB World Cup.

Στην πλούσια συλλογική του διαδρομή έχει αγωνιστεί σε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και της Ασίας, ενώ γνωρίζει πολύ καλά και την ελληνική Volley League από τη θητεία του σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Η ποιότητα, η εκρηκτικότητα και η προσωπικότητα του Fernando προσθέτουν ένα πολύ ισχυρό όπλο στην ομάδα μας ενόψει της νέας σεζόν.

Fernando, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Μίλωνα!

Ευχόμαστε υγεία και πολλές μεγάλες στιγμές με τα χρώματα της ομάδας μας

Welcome to MILON!».