Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους Πειραιώτες να έχουν ως βασικό στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Ελλάδας αλλά και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.

Με πολλά νέα πρόσωπα, αλλά και απουσίες λόγω Eurovolley, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση. Ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι, ο άνθρωπος που οδήγησε τους Πειραιώτες στην κατάκτηση του Challenge Cup, επέστρεψε στην ομάδα και στόχος όλων είναι και φέτος να κάνουν μια όσο γίνεται καλύτερη πορεία στην Ευρώπη, επιστρέφοντας και στην κορυφή της Ελλάδας.

Αναλυτικά οι «ερυθρόλευκοι» ανέφεραν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη τα εξής: «Η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ «μπήκε» και επίσημα, τη Δευτέρα (7/9) το απόγευμα, στην αγωνιστική περίοδο 2026-27. Οι «ερυθρόλευκοι» συγκεντρώθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Ρέντη «Μ. Μερκούρη» και πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση για τη νέα χρονιά, αρχίζοντας τη σκληρή δουλειά και την προετοιμασία τους, υπό τις οδηγίες του κόουτς Αλμπέρτο Τζουλιάνι.

Στην «πρώτη» στο Ρέντη, το «παρών» έδωσε και ο μάνατζερ της ομάδας του Θρύλου, Νίκος Μαντούβαλος, ο οποίος μίλησε στους αθλητές και τους καλωσόρισε στην προετοιμασία, ενώ αναφέρθηκε στους στόχους και τις απαιτήσεις της νέας σεζόν.

Να σημειωθεί, ότι από την πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ στο Ρέντη, για τη νέα αγωνιστική χρονιά, απουσίασαν οι διεθνείς Ερικ Ρερς, Μάρτιν Ατανάσοφ, Αλέξανδρος Ράπτης, Δημήτρης Τζιαβρας, Τζέικ Χέινς, Λάμπρος Πιτακούδης και Βαγγέλης Βαϊόπουλος.

«Πολύ υψηλές οι προσδοκίες μας, θα δουλέψουμε σκληρά»

Αλμπέρτο Τζουλιάνι: «Εχω καλές αναμνήσεις από το παρελθόν. Ωστόσο, το παρελθόν είναι... παρελθόν. Τώρα, έχουμε μπροστά μας μια νέα, δυνατή σεζόν και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να πετύχουμε τους στόχους μας. Πιστεύω, ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε σκληρά».

Μικέλε Μπαρανόβιτς: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Επιτέλους, ξεκινάμε την προετοιμασία μας. Κάναμε, σήμερα, την πρώτη μας προπόνηση και σιγά-σιγά, θα αρχίσουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί. Πραγματικά, νιώθω πολύ ωραία που βρίσκομαι εδώ. Είναι υπέροχα! Το κλίμα είναι εξαιρετικό. Οι προσδοκίες μας είναι πολύ υψηλές, για αυτό και θα δουλέψουμε πολύ σκληρά».

Ματέο Χασμπάλα: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινάμε την προετοιμασία μας, σήμερα. Βέβαια, μας λείπουν αρκετά παιδιά. Παρόλα αυτά, εύχομαι σε όλους να έχουμε μια χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Αυτή η χρονιά είναι απαιτητική και για αυτό και θα δουλέψουμε πολύ σκληρά. Για να πετύχουμε τους στόχους μας. Θα φανούν όλα στο γήπεδο. Περιμένουμε τον κόσμο μας να μας στηρίξει».