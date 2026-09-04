Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βαλάντη Μαμάη, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας βόλεϊ ανδρών και τη σεζόν 2026-2027.

Με τον Βαλάντη Μαμάη θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ την πορεία του και τη νέα σεζόν, με τον Δικέφαλο του Βορρά να «δένει» με νέο συμβόλαιο τον Έλληνα κόουτς.

Ο ίδιος ετοιμάζεται να διανύσει τη δεύτερη σεζόν του στον σύλλογο ως πρώτος προπονητής και την 8η εν συνόλω στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» ανακοίνωσαν όλα τα ονόματα του τεχνικού επιτελείου που θα τον πλαισιώνουν την ερχόμενη χρονιά, αλλά και εκείνα και των γυμναστών και των φυσιοθεραπευτών της ομάδας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με τον Βαλάντη Μαμάη, ο οποίος συνεχίζει στο τιμόνι της ομάδας ως πρώτος προπονητής για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Έλληνας τεχνικός συνεχίζει στον πάγκο της ομάδας βόλεϊ ανδρών ως πρώτος προπονητής για δεύτερη σερί σεζόν, και όγδοη χρονιά συνολικά στην «ασπρόμαυρη» Οικογένεια.

Για την ανανέωση συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Βαλάντης Μαμάης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Η ανανέωση της εμπιστοσύνης από τη νέα διοίκηση αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή να αισθάνεται ότι η δουλειά και η προσπάθειά του αναγνωρίζονται, καθώς και ότι υπάρχει κοινή αντίληψη και ξεκάθαρο πλάνο για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα. Με τη νέα διοίκηση ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια, με στόχο να στηριχθούμε σε όσα έχουμε ήδη πετύχει και να κάνουμε ακόμη περισσότερα βήματα μπροστά. Με σκληρή δουλειά, συνέπεια και ενότητα, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μέσα στο γήπεδο. Εύχομαι σε όλους μια καλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία και πολλές επιτυχίες για την ομάδα μας».

Αναλυτικά το τεχνικό τιμ της νέας σεζόν:

Head Coach: Βαλάντης Μαμάης

Assistant Coach – Υπεύθυνος Ανάπτυξης: Δημήτρης Βαλσαμίδης

Second Assistant Coach – Team manager: Γιάννης Παπαϊακώβου

Στατιστικολόγος: Βίκυ Νέντη

Γυμναστής: Νίκος Γκιόσης

Φυσιοθεραπευτής: Ηλίας Χαρατάσος

Physiotherapy: Hygeia – Complex Telidis»