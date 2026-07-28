Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία με τον Αντώνη Τσαλόπουλο, που θα ηγηθεί της ομάδας βόλεϊ ανδρών.

Μια νέα σελίδα άνοιξε για το τμήμα βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ, καθώς ο Αντώνης Τσαλόπουλος αναλαμβάνει την ευθύνη να ηγηθεί σε αυτό και να το οδηγήσει στο δρόμο των επιτυχιών.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία με τον Αντώνη Τσαλόπουλο, που επιστρέφει για δεύτερη φορά σε αυτή τη θέση, καθώς από το 2016 έως το 2022 αποτέλεσε τον βασικό χρηματοδότη του τμήματος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ανακοινώνει την οριστική συμφωνία για το ανδρικό τμήμα Βόλεϊ με τον κ. Αντώνη Τσαλόπουλο, σηματοδοτώντας την έναρξη μίας νέας εποχής για το τμήμα.

Η συμφωνία προβλέπει τη συνχρηματοδότηση του εγχειρήματος από τον Α.Σ. ΠΑΟΚ και τον κ. Αντώνη Τσαλόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει το μάνατζμεντ του ανδρικού τμήματος Βόλεϊ.

Παράλληλα, ο κ. Αντώνης Τσαλόπουλος αναλαμβάνει τη σύσταση της Επιτροπής Διοίκησης του ΤΑΑ, η οποία θα στελεχωθεί με τη συμμετοχή και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ».