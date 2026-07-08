Η ενίσχυση του Ολυμπιακού συνεχίζεται με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν και την απόκτηση του Φρίξου Κωτσάκη

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις με στόχο την επιστροφή στην κορυφή. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 27χρονου ακραίου, Φρίξου Κωτσάκη που μαζί με τους Ατανάσοφ, Ρερς και Ράπτη θα δημιουργήσουν μια πολύ ποιοτική τετράδα στην θέση αυτή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Φρίξο Κωτσάκη. Ο 27χρονος ακραίος (1/5/1999, 1,94μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Την περσινή σεζόν, ο Φρίξος Κωτσάκης αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κηφισιάς. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε δύο ομάδες του εξωτερικού, στη γερμανική Ντούρεν και στις Κάννες (Γαλλία), ενώ έχει περάσει και από Μίλωνα, Παμβοχαϊκό και Καλαμάτα.

«Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτός ο σύλλογος»

Η δήλωση του Φρίξου Κωτσάκη: «Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνομαι μέλος μιας τόσο ιστορικής ομάδας όπως ο Ολυμπιακός. Από τα 18 μου που ξεκίνησα την καριέρα μου, θεωρώ ότι έχω περάσει από όλα τα στάδια που πρέπει να περάσει ένας αθλητής για να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτός ο σύλλογος, γιατί τον έχω ζήσει ως αντίπαλος και αυτή η πίεση για την συνεχή επιτυχία είναι που μπορεί να φτάσει έναν αθλητή να ξεπεράσει τα όρια του. Εχω μεγάλη ανυπομονησία να γνωρίσω συμπαίκτες και προπονητές, για να παρουσιάσουμε κάτι ξεχωριστό φέτος, μέσω της δουλειάς μας στο γήπεδο. Το μόνο που θα ευχηθώ για να το πετύχουμε αυτό είναι υγεία. Τα υπόλοιπα είναι στο χέρι μας».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 ΑΟΠ Κηφισιάς

2024-25 ΑΟΝΣ Μίλων

2023-24 Ντούρεν (Γερμανία)

2022-23 Κάννες (Γαλλία)

2020-22 ΑΟΠ Κηφισιάς

2017-20 Παμβοχαϊκός

2015-17 ΑΟ Καλαμάτα 1980».