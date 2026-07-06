Την απόκτηση της Λίνας Ανδρικοπούλου που αγωνίζεται ως διαγώνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός συνεχίζοντας την ενίσχυσή του.

Ακόμα μία μεταγραφική κίνηση για τον Ολυμπιακό με τις «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση της 28χρονης Ελληνοφινλανδής, Λίνας Ανδρικοπούλου. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Λίνα Ανδρικοπούλου. Η 28χρονη Ελληνοφινλανδή διαγώνια (25/5/1998, 1,81μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

H Λίνα Ανδρικοπούλου έχει αγωνιστεί στην Εθνική Φινλανδίας Γυναικών. Από το 2017 έως το 2025, αγωνίστηκε σε τρεις φινλανδικές ομάδες (Βάμπουλα, Βιέστι, Κάνγκασαλα), ενώ τη σεζόν 2025-26, έπαιξε στην Μαβ Ελόρε της Ουγγαρίας. Το 2021-22, αναδείχθηκε κορυφαία διαγώνιος του Κυπέλλου Φινλανδίας.

«Ενθουσιασμένη που θα παίξω για τον Ολυμπιακό»

Στις πρώτες της δηλώσεις η Λίνα Ανδρικοπούλου ανέφερε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα έρθω να παίξω για τον Ολυμπιακό! Εχω ακούσει τα καλύτερα για τον σύλλογο και την κουλτούρα εκεί και ανυπομονώ να γίνω μέλος του. Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για τον σύλλογο. Και επίσης, να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Είμαι περήφανη που είμαι μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού και ελπίζω να σας δω όλους σύντομα».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26: Μαβ Ελόρε (Ουγγαρία)

2022-25: Κάνγκασαλα (Φινλανδία)

2020-22: Βιέστι (Φινλανδία)

2017-20: Βάμπουλα (Φινλανδία)».