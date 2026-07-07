Τους πιθανούς αντιπάλους τους στο φετινό Challenge Cup έμαθαν οι Ολυμπιακός και ΟΦΗ, με την Φενερμπαχτσέ να ξεχωρίζει.

Στο φετινό Challenge Cup Ανδρών από ελληνικής πλευράς θα αγωνιστούν οι Ολυμπιακός και ΟΦΗ, ενώ την θέση της μέσω του Βαλκανικού Κυπέλλου θα διεκδικήσει και η Καλαμάτα. Οι δύο σίγουροι, αλλά και οι Μεσσήνιοι αν τα καταφέρουν έμαθαν τους πιθανούς τους αντιπάλους.

Από αυτούς και ειδικά για τους Πειραιώτες που κοιτάζουν μέχρι και την κατάκτηση, ξεχωρίζει η Φενερμπαχτσέ, ενώ υπολογίσιμες είναι η πολωνική Σουβάουκι, η γαλλική Τουρκουά και οι γερμανικές Γκίζεν και Ντίρεν.

Οι ομάδες στο Challenge Cup τη σεζόν 2026-27

Ολυμπιακός (Ελλάδα)

ΟΦΗ (Ελλάδα)

Γκρατς (Αυστρία)

Αΐχ Ντομπ (Αυστρία)

Άχελ (Βέλγιο)

Άλστ (Βέλγιο)

Λοκομοτίβ Άβια (Βουλγαρία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Όσιγιεκ (Κροατία)

Καστέλα (Κροατία)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Λίμπερετς (Τσεχία)

Μπρνο (Τσεχία)

Νορντένσκοφ (Δανία)

Μελίγια (Ισπανία)

Σορία (Ισπανία)

Θισνέρος (Ισπανία)

Τάρτου (Εσθονία)

Παρνού (Εσθονία)

Ακά (Φινλανδία)

Σασταμάλα (Φινλανδία)

Τουρκουά (Γαλλία)

Ντίρεν (Γερμανία)

Γκίσεν (Γερμανία)

Ελόρ (Ουγγαρία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Χαποέλ Άκο (Ισραήλ)

Φεριζάι (Κόσοβο)

Ρίγα (Λετονία)

Στρούσεν (Λουξεμβούργο)

Λορεντσβάιλερ (Λουξεμβούργο)

Στρούμιτσα (Βόρεια Μακεδονία)

Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο)

Μπούντβα (Μαυροβούνιο)

Μπέρνεβελντ (Ολλανδία)

Χάουζεν (Ολλανδία)

Τρόμσο (Νορβηγία)

Φόρντε (Νορβηγία)

Σουβάουκι (Πολωνία)

Μπρασόφ (Ρουμανία)

Μάριμπορ (Σλοβενία)

Τόπολα (Σερβία)

Μιλάνοβατς (Σερβία)

Γενεύη (Ελβετία)

Γιόνα (Ελβετία)

Νέφελς (Ελβετία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Κομάρνο (Σλοβακία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Χόροντοκ (Ουκρανία)

Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)

Νικητής Βαλκανικού Κυπέλλου (συμμετέχει η Καλαμάτα)

CHALLENGE CUP ΑΝΔΡΩΝ: ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Φάση των «64»: 10-12 Νοεμβρίου και 17-19 Νοεμβρίου

Φάση των «32»: 8-10 Δεκεμβρίου και 5-7 Ιανουαρίου

Φάση των «16»: 19-21 Ιανουαρίου και 26-28 Ιανουαρίου

Προημιτελικοί: 9-11 Φεβρουαρίου και 16-18 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί: 2-4 Μαρτίου και 9-11 Μαρτίου

Τελικοί: 24 Μαρτίου και 31 Μαρτίου

Η μεγάλη αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής

Η τεράστια διαφορά που ισχύει από φέτος σε όλες τις διοργανώσεις της CEV είναι πως στα νοκ άουτ μετρούν μόνο οι νίκες και όχι το σκορ. Αυτό σημαίνει πως για να προκριθεί μια ομάδα θέλει δύο νίκες στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι, αν κάθε ομάδα έχει από μία νίκη (ανεξαρτήτως σκορ) στους διπλούς νοκ άουτ αγώνες, τότε στον επαναληπτικό θα παίζεται το χρυσό σετ των 15 πόντων για να κριθεί η πρόκριση.