Φουλ επίθεση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ σε Μυστακίδη: «Η ΠΑΕ μας έχει δώσει ήδη 1,7 εκατ., η ΚΑΕ μας ζητάει και χρήματα!»

Με ανοικτή επιστολή ο ΑΣ ΠΑΟΚ κάνει λόγο για αθέτηση συμφωνιών από την ΚΑΕ, συμφωνίες που έχουν να κάνουν και με το Παλατάκι.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ πέταξε το γάντι στην ΚΑΕ και τον Αριστοτέλη Μυστακίδη και με μια ανοικτή επιστολή γεμάτη αιχμές αναφέρθηκε σε πολλά σημαντικά θέματα που αφορούν όχι μόνο τον Ερασιτέχνη, αλλά και συνολικά τον οργανισμό του «δικεφάλου του βορρά».

Αρχικά σε αυτή τονίζεται πως ενώ υπάρχει σύμβαση με την ΠΑΕ για το σήμα και την χρήση της Τούμπας με το τμήμα του ποδοσφαίρου και τον Ιβάν Σαββίδη να καταβάλλει κανονικά τα χρήματα που έχουν συμφωνηθεί, η ΚΑΕ χρησιμοποιεί το Παλατάκι και το σήμα χωρίς σύμβαση και χωρίς να έχει όφελος ο ΑΣ.

Αναφέρει επίσης πως δεν τηρεί δεσμεύσεις για οικονομικές χορηγίες και μάλιστα τονίζει χαρακτηριστικά την περίπτωση του Τζέντρικ. Για τον Αμερικανό κεντρικό είχε ανακοινωθεί και επίσημα πως τα χρήματα θα τα έδινε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης κάτι που ωστόσο δεν έγινε.

Επίσης ο Ερασιτέχνης κάνει λόγο για έλλειψη σεβασμού, για καθυστερήσεις, για πιέσεις και συνολικά για κρίση εμπιστοσύνης.

Αναλυτικά η σκληρή και γεμάτη αιχμές ανοικτή επιστολή του ΑΣ ΠΑΟΚ που θα συζητηθεί έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ είναι ένας μεγάλος οργανισμός, με ιστορία, αρχές και υποχρεώσεις απέναντι στον κόσμο του. Αλλά κυρίως με τεράστιο μέλλον.

Για μια ακόμη μια χρονιά οι ομάδες μας, οι αθλήτριες και οι αθλητές μας, μας έκαναν ευτυχισμένους με την παρουσία τους, το ήθος τους και βεβαίως τις τεράστιες επιτυχίες τους.

Ως διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ οφείλουμε να ενημερώσουμε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ για θέματα που αφορούν όχι μόνο την επιβίωση του Συλλόγου και την δυνατότητα να πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως το κύρος και την περηφάνια του. Αρχές αδιαπραγμάτευτες για τα μέλη αυτού του συλλόγου που θα είναι πάντα πάνω από όλους και από όλα.

Ήρθε η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι καλή η «επικοινωνία», υπάρχει όμως και η ουσία. Και η ουσία βεβαίως είναι αυτή που ορίζει την πραγματικότητα.

Η πραγματικότητα είναι πως ενώ αυτή την περίοδο έχουμε ως ιδιοκτήτες στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ δύο δισεκατομμυριούχους, τον κ. Ιβάν Σαββίδη και τον κ. Τέλη Μυστακίδη αντίστοιχα, δεν πιστεύαμε ότι θα ερχόταν η ώρα να εκδώσουμε τέτοιου τύπου ανακοίνωση.

Με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια για τη χρήση της Τούμπας , και του ιστορικού μας εμβλήματος έχουμε υπογεγραμμένες συμβάσεις όπου μας δίνεται η αντίστοιχη οικονομική υποστήριξη, ενώ παράλληλα όλα τα έξοδα από τη χρήση των εγκαταστάσεων της Τούμπας τα αναλαμβάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για την φετινή χρονιά σύμφωνα με τα οριζόμενα και στη μεταξύ μας σύμβαση έχουμε λάβει ήδη 1.7 εκατομμύρια ευρώ από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Από την άλλη πλευρά, από τον Νοέμβριο του 2025, που το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ πέρασε στα χέρια του κ. Μυστακίδη, η ομάδα μπάσκετ χρησιμοποιεί το PAOK SPORTS ARENA και το έμβλημα του Συλλόγου χωρίς να έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ στον ΑΣ ΠΑΟΚ και βεβαίως χωρίς να έχει υπογραφεί καμία σύμβαση μεταξύ μας.

Παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και τις διαβεβαιώσεις που λαμβάναμε ότι το θέμα θα λυθεί, μέχρι σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποφεύγει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ αντιμετωπίζεται ως ένας επαίτης και όχι ως ο ιστορικός Σύλλογος που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές χιλιάδων ΠΑΟΚτσήδων.

Μάλιστα σε κάποιες συναντήσεις οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη μας ανέφεραν ότι είχαν δοθεί στον ΑΣ ΠΑΟΚ από τον κ. Μυστακίδη 500.000 ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι. Ναι αυτό είναι αλήθεια και είχε εκδοθεί και αντίστοιχη ανακοίνωση. Απλά αυτά τα χρήματα σύμφωνα και με τον ίδιο τον κ. Μυστακίδη ήταν δωρεά προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ- όπως βεβαίως έχουν κάνει δωρεά και πολλοί άλλοι φίλοι του συλλόγου- για την διοργάνωση δράσεων για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ μας. Εξάλλου τότε δεν ήταν ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο κ. Μυστακίδης ώστε το ποσό να συμψηφίζεται με υποχρεώσεις της ομάδας μπάσκετ.

Παράλληλα ενώ στις 15.10.2025 είχε εκδοθεί ανακοίνωση ότι το κόστος του Αμερικάνου βολεϊμπολίστα Τζεφ Τζέντρικ για την ομάδα βόλεϊ του Συλλόγου μας θα καλυφθεί από τον κ. Μυστακίδη, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Και μάλιστα σε ερώτηση προς συνεργάτη του, για ποιο λόγο δεν τηρούν τη δέσμευση τους η απάντηση ήταν η εξής: Είπαμε, ξείπαμε.

Το παράδοξο μάλιστα είναι πως ενώ ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν έχει λάβει ούτε 1 ευρώ από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την χρήση του γηπέδου μπάσκετ όλους αυτούς τους μήνες, οι εκπρόσωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε προγενέστερη συνεδρίαση του διοικητικού μας συμβουλίου, με απίστευτο θράσος μας ανέφεραν ότι εμείς τους οφείλουμε χρήματα για κάποιες εργασίες που έκαναν στο γήπεδο. Και ειλικρινά αναρωτιόμαστε, πώς είναι δυνατόν σε ένα γήπεδο που ανήκει στον ΑΣ ΠΑΟΚ και κάνει χρήση η ομάδα μπάσκετ χωρίς καν να έχει υπογράψει καμία σύμβαση, να μην έχει καταβάλλει το παραμικρό ποσό και παράλληλα να μας ζητούνται και χρήματα.

Η χαριστική όμως βολή προς εμάς, είναι το γεγονός ότι μόλις δημοσιεύτηκε στον τύπο η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του διοικητικού μας συμβουλίου για την Δευτέρα 6-7-2026 όπου περιλαμβάνεται το θέμα της σχέσης του ΑΣ ΠΑΟΚ με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ενόψει του γεγονότος πως μέχρι τις 7-7-2026 οφείλει η ΚΑΕ να καταθέσει στην ΕΕΑ, και σχετικό φάκελο για την νόμιμη συμμετοχή στο πρωτάθλημα μπάσκετ, μας εστάλη υπό μορφή τελεσιγράφου στις 11:38 το βράδυ της Παρασκευής 3-7-2026 , επιστολή του κ. Πετμεζά. Μεταξύ άλλων η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πέρα από την αναφορά της για το αντίτιμο χρήσης του γηπέδου, διαφωνεί σε μια σειρά θεμάτων όπως είναι η μη αναγνώριση προγενέστερων οφειλών , η μη θέσπιση κάρτας φιλάθλου, ενώ επιπλέον μας ζητείται η τοποθέτηση καταμετρητών για ενδείξεις ρεύματος, πετρελαίου και λοιπών χρεώσεων…..Την ίδια στιγμή δεν συμφωνούν οι άνθρωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να πληρώνουν τους λογαριασμούς του νερού σε ποσοστό 75% όπως είχαμε συζητήσει, να πληρώνουν τους μισθούς 3 ανθρώπων για την φύλαξη των εγκαταστάσεων, ενώ ζητούν την ανάληψη από μέρους μας ευθύνης πληρωμής για τυχόν βλάβες στον εξαερισμό, σε καλοριφέρ air conditions, και άλλα τέτοιου επιπέδου θέματα που ποτέ δεν πιστεύαμε πως θα τα συζητούσαμε καν….και μάλιστα δημόσια. Να σημειώσουμε ότι όπως έχουμε πει επανειλημμένως και στους εκπροσώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για το γήπεδο της Τούμπας όλα αυτά τα έξοδα τα πληρώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή, αυτονοήτως.

Η επιστολή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ βεβαίως, όμως καταλήγει, με την απαίτηση να της χορηγηθεί το παραχωρητήριο χρήσης του PAOK SPORTS ARENA. Και υποβάλλουμε τα κάτωθι ερωτήματα: Γιατί αλήθεια γίνεται όλο αυτό τελευταία στιγμή; Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δεν βρέθηκε μια απλή λύση; Για να πιεστεί ο ΑΣ ΠΑΟΚ; Για να γίνει εξιλαστήριο θύμα; Θεωρούν ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ θα πάθει οικονομική ασφυξία; Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος; Είναι δυνατόν μια ομάδα που έφτασε στον τελικό μιας Ευρωπαϊκής διοργάνωσης να βάζει θέμα για το πως θα πληρωθεί η επισκευή μίας μπάρας, ενός τουρνικέ ή μιας πόρτας, ή για το αν θα τοποθετηθεί χρονομετρητής ρεύματος σε ένα κυλικείο…;

Μας κάνει πραγματικά αίσθηση το γεγονός πως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δίνει την εντύπωση με τη συμπεριφορά της ότι δεν θεωρεί ότι ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον ΑΣ ΠΑΟΚ.

Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η συμπεριφορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ -όπως μας έχει ειπωθεί- είναι μία μορφή τιμωρίας για τον ΑΣ ΠΑΟΚ, επειδή υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον κ. Ιβάν Σαββίδη, για την κατασκευή της νέας Τούμπας.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν ζητά χάρες και προνόμια. Ζητά σεβασμό και τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στον φορέα που εκπροσωπεί την Ιστορία και το Έμβλημα του Συλλόγου. Ζητά ισότιμες σχέσεις.

Ζητάμε ενότητα και ομόνοια. Για αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια και κάναμε τεράστια υπομονή ώστε να βρεθεί λύση χωρίς το θέμα να πάρει διαστάσεις.

Ο ΠΑΟΚ είναι ένας και ΠΑΝΩ ΑΠ΄ΟΛΑ.

Όλοι, όσοι θέλουν να θεωρούνται μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας, θα πρέπει να περνούν από τα λόγια στις πράξεις με θετική διάθεση».