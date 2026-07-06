Ο Νίκος Παρασκευόπουλος θα είναι ο νέος πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μετά της σημερινές εκλογές.

Σε νέα αλλαγή σκυτάλης προχώρησε ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, καθώς μετά την παραίτηση του Αλκιβιάδη Ησαϊάδη τα ηνία αναλαμβάνει ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Ο νέος πλέον πρόεδρος του ΑΣ εκλέχθηκε με τεράστια πλειοψηφία καθώς οι ψήφοι ήταν 14-1.